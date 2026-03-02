Le solite liti e i soliti animi caldi: il derby di Glasgow pronto a scoppiare! Ma ci pensa il neo-74enne a calmare le tensioni tra le due parti

Celtic-Rangers non è mai una partita banale - e lo sa un'istituzione degli Hoops biancoverdi. Nel giorno del suo 74esimo compleanno, Martin O'Neill si regala un pareggio che li tiene in scia dei diretti rivali dei Glasgow Rangers (secondi a +2 ma con una partita in più). E nonostante dovesse essere già in pensione, dopo la scorsa stagione come traghettatore del Celtic, O'Neill non si tira indietro nei momenti più tesi. Così al triplice fischio dell'Old Firm di ieri, il tecnico nordirlandese decide di buttarsi in mischia per separare la rissa che stava per nascere. Senza timori, O'Neill si è posto tra i suoi giocatori e i rivali, richiamando la squadra all'ordine! Credits: "BBC Sports Scotland" su X