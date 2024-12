L'Osasuna di Vicente Moreno ha pareggiato 1-1 con il Siviglia di Garcia Pimienta al Ramón Sánchez-Pizjuán nell'ultimo turno di Liga. Al termine della gara due piccoli tifosi dei Rojillos sono stati protagonisti di una scena divertente...

Finita la partita, il numero 10 dell'Osasuna, Aimar Oroz, si è avvicinato sotto la tribunetta nel punto in cui si trovavano due piccoli tifosi, che hanno chiesto a gran voce la maglietta del calciatore. Ma come poteva avere fine la contesa tra i due? Via di carta-forbice-sasso e tutto è stato risolto. Alla fine a "vincere" la maglia del 10 dell'Osasuna è stato il piccolo tifoso in maglia roja. (Fonte Video Account X DCM)