Le immagini shock che arrivano dalla competizione continentale e che hanno portato all'espulsione di Ali Majrashi

Momenti di apprensione e panico durante la sfida tra l'Al-Ahli e il Johor nei quarti di finale della Champions League asiatica. La partita d'andata termina 2 a 1, con gol anche di un ex-Serie A, Franck Kessié. Ma i protagonisti sfortunati e impacciati del video sono Jairo e Ali Majrashi. Quest'ultimo - oltre ad essere autore dell'autogol concesso al Johor - è anche fautore di un brutto scontro di gioco, quando in mezzo al campo tenta una rovesciata che però non prende mai il pallone. Infatti, con la tibia colpisce il brasiliano, il quale per la violenta botta sviene. I giocatori richiamano subito l'attenzione dei paramedici a bordocampo, che non si sono rivelati molto tempestivi e sono stati esortati più volte ad accelerare l'entrata in campo. Credits video: ESPN NL su X