Perù, vince la capolista: con un cane in campo e due avversari in meno…

Al momento dell'ingresso di un cane in campo, il risultato era ancora di 0-0 ma gli ospiti dell'Universitario erano già in dieci per l'espulsione di Di Benedetto...

Il Carlos A. Mannucci, capolista del torneo di Apertura in Perù, ha battuto 2-0 l'Universitario 14esimo in classifica. Gli sconfitti hanno giocato l'ultima mezz'ora in nove contro undici per due espulsioni, Ma in compenso nel primo tempo c'era in campo un cane in più...