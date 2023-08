Quando Fattori fece “l’errore più clamoroso della storia del derby di Torino”

Era il 5 aprile 2003 e al Delle Alpi in telecronaca c'è Massimo Marianella, con Beppe Bergomi seconda voce: "Giocherella Fattori e poi fallisce il più clamoroso gol della storia dei derby della Mole"

Vent'anni dopo, l'episodio sui social rimane sempre un cult. Come ha scritto su Twitter il collega Giuseppe Pastore: "Una delle scene più assurde, inspiegabili e tragicomiche che mi sia capitato di vedere in diretta in una partita di calcio: l'errore di Stefano Fattori al minuto 86 di un derby che il Toro quasi pareggia in 8 contro 10". La sfida fu vinta 2-0 dai bianconeri grazie all'autogol di Gianluca Comotto al 5' e alla rete di Alessio Tacchinardi all'88'.