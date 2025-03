Nel corso della sua carriera l'ex Inter Ricardo Quaresma ha spesso regalato magie e colpi di genio in campo. Come dimenticare il suo pezzo forte, la "trivela"? A 41 anni il portoghese continua a regalare emozioni nella lega brasiliana "Showbol"...

L'ex nerazzurro, infatti, in occasione di una partita del torneo di calcetto in questione - sono previste le sponde - ha nuovamente deliziato gli spettatori realizzando un gol spettacolare con la "trivela". Al torneo partecipano tanti ex giocatori del passato, influencer e artisti del Brasile. (Fonte Video Account X EuroFoot)