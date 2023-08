Reading, tifoso ultrà cade nella curva rivale nel tentativo di…sputare verso gli avversari

di Bruno Bertucci - Al Madejsi Stadium di Reading è andata in scena la partita valida per la League One tra i The Biscuitmen e il Peterborough, vinto dagli ospiti per 1 a 0 grazie alla rete di Ephron Mason-Clark al 43esimo del primo tempo. A fare notizia, però, è quanto accaduto sugli spalti. In occasione del gol vittoria dal settore ospiti sono cominciati a volare i primi insulti, con tanto di risposta da parte della tribuna casalinga.

In rete è diventato virale un filmato in cui un ultras della squadra allenata da Darren Ferguson, nel tentativo di sputare nella direzione dei rivali ha perso l'equilibrio finendo nella curva dei The Royals. Il tifoso si è prontamente alzato ed è tornato al suo settore di riferimento, continuando ad insultare gli avversari. I week end di campionato sono appena cominciati...