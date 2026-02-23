Simpatico siparietto tra Marcelo e Ronaldinho nel corso della sfida tra le leggende di Real Madrid e Barcellona

Poco prima di battere un calcio di punizione, l'ex terzino del Real Madrid è stato spinto scherzosamente da Dinho. La caduta plateale di Marcelo ha reso la situazione ancor più divertente. Sorrisi e abbracci tra le due stelle del calcio brasiliano, che si sono ritrovati ad affrontarsi durante la partita tra le leggende di Real Madrid e Barcellona (Credits CBS Sport)