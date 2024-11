Proprio da dimenticare l'appuntamento in Champions contro il Liverpool per il Real Madrid. Oltre al ko per 2-0 contro gli inarrestabili Reds di Slot, i Blancos di Ancelotti si sono imbattuti anche in un piccolo incidente...

Nulla di grave, sia ben chiaro. Nel viaggio di ritorno in Spagna dopo la trasferta inglese in Champions, il bus su cui viaggiava il Real Madrid è stato coinvolto in un piccolo incidente con un camion. Non si sa bene come sia accaduto questo intoppo, fortunatamente però non sembrano esserci feriti e i danni non sono rilevanti. (Fonte Video Account X 365Scores)