calcio italiano serie a Roma, Gasperini osserva le incredibili skill di Leon Bailey in allenamento
LA GIOCATA
00:19
L'allenamento è una parte fondamentale della settimana dei club di serie A nei quali si prova a convincere l'allenatore per ritagliarsi un posto tra i titolari. Ben lo sa Leon Bailey della Roma, che ha sfornato incredibili skill e giocate proprio...
I riflettori giallorossi sono tutti puntati su di lui, per un allenamento ricco di magia. Leon Bailey della Roma incanta con le sue giocate: prima uno stop di spalla, palesando un'incredibile tecnica, poi un gol davvero bello tra dribbling, percussioni e un tiro che si insacca morbido nel sette. Il tutto, sotto lo sguardo attentissimo di Gasperini, che valuta le migliori scelte per le prossime gare. Video credits As Roma, Instagram.