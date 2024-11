Ronaldinho non smette di stupire, perla su punizione nel Clásico Legends

A distanza di qualche anno dal suo ritiro, la classe di Ronaldinho è inesauribile ed è rimasta intatta. In occasione del Clásico Legends tra Real Madrid e Barcellona organizzato in Qatar, il brasiliano ha fatto una delle sue magie...

Il fuoriclasse brasiliano ex PSG, Barcellona e Milan (Pallone d'Oro nel 2005), nonostante una forma fisica rivedibile, si è inventato una vera e propria perla in campo in occasione del match contro il Real Madrid che si è concluso sul 2-2. Ronaldinho, con la casacca blaugrana, ha realizzato un gol da cineteca, un calcio di punizione dai venti metri con la palla che è andata a insaccarsi all'incrocio dei pali. (Fonte Video Account X Alkass English)