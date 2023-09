L'Al Ittihad di Gedda contro l'Al Hilal di Riad. Prima contro seconda. Sette gol e che entusiasmo alla fine...

Benzema e il suo Al Ittihad chiudono il primo tempo in vantaggio. Ma non avevano fatto i conti con Mitrovic. Al Hilal vittorioso e adesso primo in classifica: 13 punti contro i 12 dei rivali dopo 5 giornate...