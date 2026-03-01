Il richiamo del pallone è irresistibile anche per uno dei volti più noti del cinema americano

Attrice di punta, testimonial per vari marchi della moda internazionale, icona di bellezza: Sidney Sweeney si è presa la cultura pop di oggi. La statunitense, consacratasi sul piccolo schermo grazie ad "Euphoria" e sul grande per via di "Tutti tranne te" ed "Immaculate", è diventata uno dei volti più noti del momento. Una fama che l'ha portata ad essere l'ospite d'onore all'Estádio José Alvalade di Lisbona, nel 3 a 0 dello Sporting sull'Estoril Praia. Ma Sidney Sweeney non resiste nemmeno al richiamo del campo: dopo il match, l'attrice scende a fare due passaggi, mostrando tutte le sue qualità da calciatrice!