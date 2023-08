Social, Robert De Niro spopola: bacia a Napoli una statuetta di Maradona

Il leggendario attore e divo americano, 80 anni, nei giorni scorsi si è recato nella città partenopea come turista e nel noto ristorante "Mimì alla Ferrovia" gli è stata consegnata una statuetta di Diego, che ha accarezzato e baciato senza...

È interessante notare che Maradona, in passato, aveva mostrato la sua personale ammirazione per De Niro e in particolare per il suo ruolo in "Toro Scatenato", per il quale vinse il suo primo e unico Oscar come miglior attore protagonista, quando gli fu chiesto quale attore avrebbe voluto essere. "Robert de Niro in Toro Scatenato. Mi identifico con quello che pensa il ragazzo, con quello che vuole portare con sé. Succede che lui è un pugile e io un giocatore di football. Lui vuole rompere tutto e io voglio tirare colpi", ha spiegato il Pibe in un documentario diretto dal regista serbo Emir Kusturica.