Spagna, un elicottero della Guardia Civil atterra nel bel mezzo di una partita di calcio a Sóller

Incredulità a una partita di calcio a Sóller. Nel bel mezzo del gioco, gli spettatori hanno assistito a una scena di un film. Un elicottero della Guardia Civil si è avvicinato fino a quando non è atterrato in mezzo al campo di Can Mayol, con...

Un agente di polizia è sceso dall'elicottero con un bambino in braccio e una donna. Questa è una delle evacuazioni di escursionisti che sono stati bloccasti dalla tormenta di neve in un rifugio di montagna ella Serra de Tramuntana. La gara in corso della divisione regionale maiorchina era fra Port de Soller e Consell.