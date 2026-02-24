Stella Rossa, Arnautovic segna nel derby e dedica il gol a Mihajlovic

Il destino li ha legati con un filo rosso che va oltre lo spazio e il tempo, collegando inesorabilmente passato e presente. Marko Arnautovic ha mantenuto la promessa fatta a Sinisa Mihajlovic non solo scegliendo il progetto Stella Rossa ma...

Un derby è sempre un derby, ancor di più quando mette davanti le rivali di sempre, Stella Rossa e Partizan Belgrado. In un clima infuocato, i padroni di casa conquistano un successo senza appello per 3-0 e in rete va anche Marko Arnautovic. Per lui un'esultanza davvero speciale: in ginocchio verso i tifosi e mani al cielo, con una dedica speciale per Sinisa Mihajlovic. "Al Bologna mi parlava ogni giorno della Stella Rossa e sono qui per mantenere una promessa e onorare la sua memoria. Voglio dedicargli un gol nel derby", dichiarò appena arrivato. Detto fatto, Sinisa dall'alto sicuramente ne è felice. Video credits: Stella Rossa, Instagram.