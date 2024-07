Thiago Alcantara, Rafinha: “Sei stato il miglior esempio che potessi avere”

Rafinha ha reso al fratello un video-tributo su Instagram dopo che l'ex Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool ha deciso di lasciare il calcio giocato.

Le parole di Rafinha: "Grazie per essere il miglior esempio che potessi avere. Hai trasformato i tuoi sogni in realtà. Sono così orgoglioso di dire che sono il fratello di THIAGO ALCANTARA. Ti amo". Il commento di Thiago Alcantara: "Nulla sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il NOI". (Instagram @rafalcantara)