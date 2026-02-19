Tom Brady a San Siro: abbraccio con Ibrahimovic e maglia con il suo nome

La bellezza dello sport sta anche nell'incontro di grandi campioni, che si abbracciano in un palcoscenico d'eccezione, quello di San Siro. Milan-Como è stata teatro dell'abbraccio rossonero tra l'ex campione di football americano Tom Brady e...

Un momento speciale ieri al Meazza con un ospite speciale. Si tratta di Tom Brady, con l'ex quarterback di football americano, stella del Super Bowl che ha vinto ben sette volte, allo stadio San Siro per Milan-Como. Ibrahimovic lo ha accompagnato sul prato e gli ha donato una maglia del Milan con il suo nome. Il campione americano è stato accolto da una ovazione e da un grande applauso dei tifosi presenti. Video credits: Ac Milan, Instagram