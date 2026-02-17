La nuova mascotte del Girona fa innamorare tutti. Anche i calciatori del Barcellona, prima della sfida di ieri sera, sono stati accolti da Canya allo Stadio Montilivi.

Il Barcellona è stato ospite ieri sera del Girona, in una trasferta andata decisamente male per i blaugrana, usciti sconfitti per 2-1 dalla formazione di casa. Il momento migliore della serata è stato probabilmente nel prepartita, quando i calciatori del Barça sono stati accolti all'ingresso in campo allo Stadio Montilivi da Canya, l'ormai celebre mascotte del Girona che ha conquistato davvero tutti (Credits Instagram @fcbarcelona)