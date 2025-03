Tutti pazzi per Salah, giocatori della Sierra Leone in coda per farsi una foto

Nell'ultimo match del Gruppo A di qualificazione ai Mondiali del 2026, la Sierra Leone ha perso 1-0 in trasferta contro l'Egitto (gol vittoria di Zizo). A fine match i giocatori del ct Mohamed Kallon hanno raggiunto Salah per una specifica richiesta

I calciatori della Sierra Leone, infatti, ne hanno approfittato per mettersi in coda e farsi una foto con il loro beniamino. Insomma, in mezzo al campo l'egiziano si è trasformato in una star per gli avversari... (Fonte Video Account X Sport News Africa).