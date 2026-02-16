Il tifoso, allo stadio insieme al figlio, ottiene l'interesse delle telecamere tra le risate dei telecronisti di TNT Sports

Non una giornata da incorniciare per il Brighton, quella di sabato 14 febbraio. I "Seagulls" passano un San Valentino da incubo ad Anfield Road, dove il Liverpool padrone di casa si impone per 3 a 0 con i gol di Curtis Jones, Dominik Szoboszlai e Mohamed Salah. Eppure, qualcosa gli ospiti la ottengono... ma sugli spalti! Infatti, nella tribuna dello stadio dei "Reds" si presentano padre e figlio tifosi del Brighton - ma con il genitore in una veste particolare. Si tratta di una maschera da gabbiano, simbolo della squadra e che molti tifosi hanno già usato in passato. E non solo nel pre-partita: il tifoso in questione si tiene la maschera per tutti i 90 minuti.