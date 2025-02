Durante l'amichevole tra Sporting San Miguelito e Inter Miami, un tifoso è riuscito ad eludere la "marcatura a uomo" di Yassine Chueko, il bodyguard più famoso al mondo assunto da David Beckham per proteggere 24 ore su 24 Lionel Messi

Il video è già diventato virale, con il tifoso in questione che scivolando in campo ha sorpreso pure la guardia del corpo di Messi, finito a terra. Tutto per riuscire ad abbracciare la "Pulce". (Fonte Video Account X Messi World)