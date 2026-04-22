Scene spettacolari allo stadio Bollaert-Delelis, dove la gioia degli Artésiens è incontenibile

Una serata storica che ritorna dopo 28 anni di astinenza: il Lens conquista e regala la finale di Coppa di Francia ai suoi tifosi. Per gli Artésiens si tratta di un tassello in una stagione di alto livello: in corsa per il titolo di Ligue 1 e della coppa nazionale. La gioia per aver spezzato questa maledizione è stata ovviamente incontenibile, tanto che proprio i supporter Sang-et-or hanno deciso di invadere il campo dello stadio di Bollaert. Le immagini della festa sono stupende, ma ora manca la sfida decisiva contro la vincente di Strasburgo-Nizza.