Under 16, ecco lo splendido assist di Camarda nel derby vinto dal Milan

Meravigliosa è stata la cavalcata di Francesco Camarda, attaccante classe 2008 del Milan, nel derby vinto 1-2 con l'Inter valido per il Girone B del campionato Under 16 A-B (16esima giornata).

Il gioiello del vivaio rossonero, come racconta sprintesport.it, dopo una cavalcata palla al piede di 50 metri ha avuto la lucidità per servire capitan Emanuele Sala, bravo a raddoppiare. Una giocata di spessore quella del numero 9 milanista, capocannoniere del Girone B con 17 gol in 16 partite da sotto età. Di recente, del resto, si è visto anche contro Ibrahimovic in partitella a Milanello...