Lamine Yamal mette ko il Villarreal con una prestazione da urlo. Il giovane calciatore spagnolo ha annichilito la terza della classe (quarta, dopo la sconfitta).

Il Barcellona si è preso la vetta del campionato spagnolo, e sembra determinato a volerci rimanere. Con la vittoria contro il Villarreal il club catalano è a +4 sul Real Madrid, che giocherà domani contro il Getafe. A prendersi la scena, al Camp Nou, è stato Lamine Yamal: autore di una tripletta e di tante giocate di pregevole fattura. (Fonte profilo ufficiale del Barcellona, Instagram)