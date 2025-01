“King of the Ring”: Rimini si infiamma con i migliori talenti degli sport da combattimento

Il Palasport Flaminio ospita una giornata imperdibile dedicata alla kickboxing e alla Thai Boxe

Luca Quadraro 27 gennaio - 23:21

Il 2 febbraio 2025, il Palasport Flaminio di Rimini diventerà l’epicentro italiano degli sport da combattimento, ospitando la decima edizione dell’attesissimo evento "King of the Ring". Una giornata che si preannuncia memorabile, con protagonisti 200 atleti pronti a sfidarsi sul ring in un crescendo di emozioni che culminerà nel prestigioso gala serale.

Un evento simbolo di rinascita — Organizzato dai pluricampioni Fabio Corelli e Davide Carli, con il supporto degli imprenditori Giampietro Siracusa e Antonio Piepoli, "King of the Ring" celebra un importante traguardo: la decima edizione, che torna dopo gli anni difficili segnati dalla pandemia.

"Siamo fieri di essere arrivati a questo traguardo – dichiara Corelli –. Questo evento rappresenta non solo una vetrina per i talenti emergenti, ma anche un’occasione per trasmettere i valori di sacrificio, rispetto e determinazione che caratterizzano gli sport da combattimento. Disciplina, impegno e passione sono le basi per affrontare non solo il ring, ma anche le sfide della vita".

Un programma intenso e spettacolare — Le porte del PalaFlaminio si apriranno alle 11:00 del mattino, dando inizio a una maratona di incontri che vedranno alternarsi sul ring atleti promettenti e campioni affermati.

Ma il vero spettacolo prenderà vita con il gala serale, dove saranno protagonisti i migliori interpreti della kickboxing e della Thai Boxe italiana. Undici match professionistici infiammeranno il pubblico, tra cui quattro incontri valevoli per le selezioni Fight Clubbing, un appuntamento che darà accesso ai palcoscenici internazionali.

Sport e valori al centro — "King of the Ring" non è solo un evento sportivo, ma un simbolo di come gli sport da combattimento possano rappresentare un ponte tra tradizione e modernità. "Queste discipline – sottolinea Davide Carli – richiedono dedizione e autocontrollo, valori fondamentali per costruire non solo atleti migliori, ma persone migliori".

Oltre alla spettacolarità degli incontri, l’evento vuole offrire un’esperienza unica agli spettatori, trasformando Rimini in un punto di riferimento per il mondo degli sport da combattimento.

!

Terzo appuntamento del 2025, domenica 2 febbraio presso il Palasport Flaminio di , durante l'evento che ospiterà ben , per l'accesso ai… pic.twitter.com/jD0SE2EpqI

— Fight Clubbing (@Fight_Clubbing) January 26, 2025

Una celebrazione di passione e impegno — Questa decima edizione di "King of the Ring" si pone come simbolo di rinascita e un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati. Gli organizzatori puntano a valorizzare l’energia, la tecnica e il rispetto che rendono uniche discipline come la Thai Boxe e la kickboxing.

La città di Rimini, con il suo legame indissolubile con lo sport e lo spettacolo, si prepara a vivere una giornata indimenticabile. Perché il combattimento, sul ring come nella vita, è fatto di passione, sacrificio e la volontà di superare ogni limite.

Segnate la data: domenica 2 febbraio 2025, Palasport Flaminio. Il "King of the Ring" vi aspetta.