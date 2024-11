Presentato a Malta, in occasione del Sigma Europe 2024, il SiGMA Poker Tour che farà tappa a San Paolo dal 9 al 13 giugno 2025

Vincenzo Bellino Redattore 11 novembre 2024 (modifica il 11 novembre 2024 | 13:24)

Oggi presso il Phoenicia Hotel di Valletta, Malta, si è tenuta la conferenza stampa del SiGMA Poker Tour, un evento che promette di rivoluzionare il panorama del poker internazionale. Organizzata da SiGMA Group, leader nel settore del gaming e dell'innovazione tecnologica, la conferenza ha riunito figure di spicco del settore e rappresentanti di importanti iniziative filantropiche, per discutere i piani futuri di un tour che mira a ridefinire l'esperienza del poker su scala globale.

La conferenza è stata presentata da Mark Borg, che ha dato il benvenuto agli ospiti e introdotto i principali relatori della giornata. Tra questi, spicca Ivonne Montealegre, Manager delle operazioni del SiGMA Poker Tour, che ha presentato i dettagli del tour inaugurale, il cui primo evento avrà luogo a San Paolo, in Brasile, il prossimo aprile. La scelta di una città vibrante e cosmopolita come San Paolo non è casuale: SiGMA punta infatti a catturare l'interesse di un pubblico internazionale, portando il poker a un nuovo livello di accessibilità e innovazione.

Durante la conferenza, Montealegre ha discusso il modo in cui SiGMA Group intende rivoluzionare il mondo del poker. L'obiettivo è quello di creare un evento che non sia solo una competizione, ma un’esperienza completa per i partecipanti e per gli spettatori, grazie a concetti innovativi e a un’organizzazione attenta a ogni dettaglio. Questo approccio si riflette nel format del tour, che combina eventi di alto livello con attività di intrattenimento, networking e formazione per gli appassionati di poker di tutto il mondo.

Oltre alla visione di Montealegre, è intervenuto anche Eman Pulis, fondatore di SiGMA Group. Pulis ha sottolineato come l'azienda si stia affermando non solo come leader nel settore del gaming, ma anche come incubatore di talenti e leadership. La sua visione è quella di creare una piattaforma in cui i giovani talenti possano emergere e svilupparsi, grazie a un ecosistema di supporto e a collaborazioni strategiche con partner globali.

Un altro momento saliente della conferenza è stato l'intervento di Keith Marshall, Chief Philanthropist di SiGMA, che ha illustrato l'importanza della SiGMA Foundation. Questa fondazione gioca un ruolo cruciale nel promuovere iniziative caritatevoli locali, integrando le attività del poker tour con progetti sociali e filantropici. Attraverso la SiGMA Foundation, l’azienda dimostra un impegno tangibile per restituire valore alle comunità in cui opera, creando un legame significativo tra gioco e responsabilità sociale.

La mattinata si è conclusa con una sessione di networking e un'opportunità fotografica, durante la quale i partecipanti hanno potuto interagire in maniera informale con i relatori e con altri ospiti di rilievo. Il coffee break è stato un momento perfetto per discutere di collaborazioni future e per rafforzare i legami tra i vari stakeholder presenti.

In conclusione, la conferenza stampa del SiGMA Poker Tour ha segnato l'inizio di una nuova era per il poker, con un tour che promette di portare innovazione, responsabilità sociale e inclusività nel settore. Con un’agenda ambiziosa e una visione chiara, SiGMA Group dimostra ancora una volta di essere un pioniere nel mondo del gaming, creando eventi che non solo intrattengono, ma contribuiscono a creare un impatto positivo nelle comunità di tutto il mondo. Il tour che partirà da San Paolo sarà solo l'inizio di un viaggio che si preannuncia entusiasmante, con tappe future che potrebbero portare il SiGMA Poker Tour in altre grandi città, continuando a espandere l'influenza e l'appeal globale del poker.