901 gol contro 48 nazioni diverse, Cristiano Ronaldo: “Grazie, Portogallo”

Gol numero 901 in carriera per Cristiano Ronaldo: con la maglia del Portogallo CR7 è andato a segno contro 48 nazioni diverse

L'ennesima serata da record per Cristiano Ronaldo . Sotto 1-0 contro la Scozia in Nations League al 45', il Portogallo è riuscito a ribaltare l'incontro grazie alle reti di Bruno Fernande s e del solito CR7 che fa 901 in carriera e perfeziona ulteriormente le proprie statistiche realizzative.

Cristiano Ronaldo, 901 gol contro 48 nazioni diverse

Alla faccia del bollito. Cristiano Ronaldo non conosce limiti, dopo un Europeo in ombrail fuoriclasse portoghese è tornato a far splendere su di sè le luci della ribalta. Prima la rete n°900 contro la Croazia, poi la 901 contro la Scozia. Grazie al gol che sancito la vittoria dei lusitani su McTominay e compagni, CR7 non sola aggiorna le proprie statistiche, ma mette a referto l'ennesimo record personale: nel corso della sua scintillante carriera il cinque volte Pallone d'Oro è andato a segno contro 48 nazioni diverse, nessuno fin qui è riuscito a far meglio dell'attuale attaccante dell'Al Nassr.