Aberdeen-Celtic, la finale di Scozia chiama: il pronostico di DDD

La squadra di Thelin cerca un'impresa che manca da più di 30 anni, ma gli uomini di Rodgers sono pronti a completare il "treble domestic"

Federico Grimaldi 23 maggio - 15:14

Tutto pronto per la finale di Coppa di Scozia, dove sabato pomeriggio all’Hampden Park di Glasgow si sfideranno Aberdeen-Celticper l’ultimo grande trofeo della stagione scozzese. Da una parte i biancorossi, alla ricerca di un’impresa che manca dal 1990, dall’altra i campioni di Scozia freschi di titolo e vogliosi di completare il double. Una sfida dal sapore classico, con il Celtic favorito ma con un Aberdeen pronto a dare battaglia, spinto da un pubblico che sogna il colpaccio.

🏟️ Rewind to 2017...

The last time Celtic faced Aberdeen in a #ScottishCup Final at Hampden.

Tom Rogic’s stoppage-time winner sealed a dramatic 2-1 victory and completed the Invincible Treble. 🏆💚#CELABE | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/PgGSSexmMe

— Celtic Football Club (@CelticFC) May 23, 2025

Aberdeen-Celtic, come arrivano le due squadre — L’Aberdeen ha conquistato la finale superando gli Hearts in semifinale ai supplementari, dopo un match intensissimo e ricco di emozioni. La squadra biancorossa ha dimostrato grande carattere, ma le ultime uscite in campionato sono state tutt’altro che brillanti: quattro sconfitte consecutive e nessuna qualificazione europea certificano una stagione fin qui deludente. Per questo, la Coppa di Scozia rappresenta l’ultima speranza per riscattare l’annata.

Dall’altra parte il Celtic arriva lanciatissimo: in semifinale ha letteralmente travolto il St. Johnstone con un perentorio 6-0, e ha da poco festeggiato la vittoria del campionato scozzese, l’ennesima conferma della sua egemonia nazionale. I biancoverdi sono dunque i favoriti, forti di una rosa superiore e di un morale alle stelle, ma le finali fanno storia a sé e l’Aberdeen venderà cara la pelle in questa occasione decisiva.

Aberdeen-Celtic, le probabili formazioni — L'Aberdeen guidato da Jimmy Thelin dovrebbe affidarsi al solito 4-2-3-1, composto da: Mitov in porta, difesa guidata da Knoester e Tobers con ai lati Shinnie e Jensen. A centrocampo troviamo il duo formato da: Clarkson e Palaversa. Mentre davanti il riferimento centrale sarà Nisbet. A supporto della punta scozzese ci saranno: Okkels, Gueye e McGrath.

Il Celtic risponderà a specchio con: Schmeichel in porta; in difesa Carter-Vickers, Trusty, Johnston e Taylor. A centrocampo il trio solito formato da: Engels, McGregor e Hatate. In attacco Idah con ai lati Kuhn e Maeda.

Il pronostico di DDD — La finale di Coppa di Scozia regala sempre emozioni. L'Aberdeen è ad un passo dal conquistare un trofeo, che manca forse da troppo tempo per una squadra come storica come la loro. Il Celtic, invece, vuole completare il treble domestico e non vuole lasciare niente a nessuno. Dopo la conquista del campionato, ai ragazzi di Rodgers manca solamente questo ultimo tassello per suggellare una stagione fantastica.

Quest'anno i precedenti sono stati a dir poco impetuosi per i biancorossi di Scozia: 3 vittorie a 0 per il Celtic. L'ultima, per ordine di tempo, finita con un perentorio 1-5. La cosa che preoccupa maggiormente i ragazzi di Thelin, è il fatto che questa sconfitta sia arrivata solamente 10 giorni fa. Difficile pensare che le sorti del destino possano cambiare, ma nel calcio mai dire mai. Una finale rimane sempre tale e tutto può accadere. Saranno sicuramente 90' di fuoco e di passione. Il nostro pronostico verte leggermente verso i verdi di Glasgow e ci sbilanciamo con un possibile risultato esatto di: 2-0/2-1.