Mohamed Salah svela i retroscena del suo addio al Liverpool a fine stagione. Decisiva per l'egiziano è stata una lunga chiacchierata con Steven Gerrard
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L'era di Mohamed Salah al Liverpool è ormai giunta ai titoli di coda. L'attaccante egiziano, che ha annunciato a marzo il suo clamoroso addio ad Anfield al termine della stagione, ha rotto il silenzio rivelando i veri retroscena di questa sofferta decisione. In un'intervista rilasciata a TNT Sports faccia a faccia con la leggenda Steven Gerrard, Salah ha confessato come proprio una visita a casa sua dell'ex capitano sia stata la chiave di volta: "Sono in pace con la mia decisione. Abbiamo avuto una bella conversazione, mi hai dato la tua opinione e l'ho apprezzato", ha raccontato l'egiziano. "Uscire dalla porta principale e alle mie condizioni è la cosa giusta da fare, ed è il momento di andare".
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L'eredità ad Anfield e la voglia di primeggiareLa scelta di chiudere questo meraviglioso ciclo durato nove stagioni non è nata per caso. L'annata sotto la guida di Arne Slot è stata complessa, segnata anche da incomprensioni passate (come il duro sfogo pubblico di dicembre dopo la panchina col Leeds) e da un clima appesantito. Tuttavia, i numeri di Salah restano spaventosi. Con 257 gol è il terzo miglior marcatore della storia dei Reds. Un'eredità che lui stesso vuole rendere immortale a tutti i costi: "Voglio che le persone si ricordino di me come uno dei migliori", ha ammesso con orgoglio. "Più di te (riferito a Gerrard) e più di Kenny Dalglish. Non per essere maleducato, ma sono semplicemente onesto".
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L'infortunio e il rientro per l'ultimo balloAttualmente, il fuoriclasse egiziano è ai box per smaltire un fastidioso infortunio ai muscoli ischiocrurali, ma il suo obiettivo è chiaro, ovvero tornare in campo prima della fine della Premier League, fissata per il 24 maggio, per salutare il suo popolo. "Non sono invecchiato da un giorno all'altro, ho ancora molto da dare", ha ribadito Salah, sottolineando la sua proverbiale etica del lavoro che lo spinge ad essere sempre il primo ad arrivare al campo di allenamento in palestra. L'ultimo ballo del Faraone sta per cominciare, e promette di regalare ancora fortissime emozioni prima del fischio finale.
A wholesome video message from Jürgen Klopp to Mo Salah ❤️— Football on TNT Sports (@footballontnt) May 1, 2026
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