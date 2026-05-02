L'era di Mohamed Salah al Liverpool è ormai giunta ai titoli di coda. L'attaccante egiziano, che ha annunciato a marzo il suo clamoroso addio ad Anfield al termine della stagione, ha rotto il silenzio rivelando i veri retroscena di questa sofferta decisione. In un'intervista rilasciata a TNT Sports faccia a faccia con la leggenda Steven Gerrard, Salah ha confessato come proprio una visita a casa sua dell'ex capitano sia stata la chiave di volta: "Sono in pace con la mia decisione. Abbiamo avuto una bella conversazione, mi hai dato la tua opinione e l'ho apprezzato", ha raccontato l'egiziano. "Uscire dalla porta principale e alle mie condizioni è la cosa giusta da fare, ed è il momento di andare".

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 25 APRILE: Mohamed Salah del Liverpool applaude i tifosi mentre viene sostituito a seguito di un infortunio durante la partita di Premier League tra Liverpool e Crystal Palace ad Anfield il 25 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

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L'eredità ad Anfield e la voglia di primeggiare

La scelta di chiudere questo meraviglioso ciclo durato nove stagioni non è nata per caso. L'annata sotto la guida di Arneè stata complessa, segnata anche dapassate (come il duro sfogo pubblico di dicembre dopo la panchina col Leeds) e da un clima. Tuttavia, i numeri di Salah restano spaventosi. Conè il terzo miglior marcatore della storia dei Reds. Un'eredità che lui stesso vuole rendere immortale a tutti i costi: "Voglio che le persone si ricordino di me come uno dei migliori", ha ammesso con orgoglio. "Più di te (riferito a Gerrard) e più di Kenny Dalglish. Non per essere maleducato, ma sono semplicemente onesto".

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L'infortunio e il rientro per l'ultimo ballo

A wholesome video message from Jürgen Klopp to Mo Salah ❤️



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Attualmente, il fuoriclasse egiziano è ai box per smaltire un fastidiosoai muscoli ischiocrurali, ma il suo obiettivo è chiaro, ovvero tornare in campo prima della fine della, fissata per il, per salutare il suo popolo. "Non sono invecchiato da un giorno all'altro, ho ancora molto da dare", ha ribadito, sottolineando la sua proverbiale etica del lavoro che lo spinge ad essere sempre ilad arrivare al campo di allenamento in palestra. L'ultimo ballo del Faraone sta per cominciare, e promette di regalare ancora fortissime emozioni prima del fischio finale.

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