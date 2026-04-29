Allarme rientrato per Mohamed Salah. L'egiziano è pronto a tornare in campo e questa è una grande notizia per il Liverpool e per i suoi tifosi. Il talentuoso esterno è uscito al 60esimo minuto nella sfida contro il Crystal Palace per un infortunio. In molti temevano che l'infortunio potesse essere più grave del previsto e che questo gli impedisse di salutare i suoi tifosi al termine della stagione.

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LIVERPOOL, INGHILTERRA - APRILE 25: Mohamed Salah del Liverpool applaude i suoi tifosi dopo che sta uscendo per l'infortunio durante la partita di Premier League nel match tra Liverpool e Crystal Palace all' Anfield il 25 Aprile, 2026 in Liverpool, Inghilterra. (Photo by Gareth Copley/Getty Images)

Infortunio meno grave del previsto per Salah

lascerà ilal termine della stagione., con gol, assist e trofei, l'egiziano dovrà trovare una nuova squadra. Per questo motivo, i tifosi speravano di poterlo ancora vedere in campo nelle ultime partite casalinghe, così da potergli regalare il saluto che merita.Il problema è stato definito come un semplice infortunio muscolare e dovrebbe tornare subito a disposizione di

I Reds hanno ancora due partite da disputare in casa e tutto lascia pensare che Momo possa essere presente almeno in una delle due gare. Il club attualmente si trova al quarto posto in Premier League e la conquista di un piazzamento in Champions League sembra ormai raggiunto. L'ultima partita, contro il Brentford, potrebbe essere la giusta partita per chiudere una storia speciale.

Liverpool FC can confirm Mohamed Salah is expected to be available to play again before the end of this season ℹ️ — Liverpool FC (@LFC) April 29, 2026

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Il comunicato ufficiale del Liverpool

: "Il Liverpool può confermare che Mohamed Salah dovrebbe tornare a disposizione e giocare nuovamente prima della fine di questa stagione. L'egiziano tornerà a disposizione prima del suo addio ai Reds previsto per quest'estate".

Buone notizie anche per il gruppo squadra, che riavrà a disposizione il suo esterno. La sua leadership e la sua esperienza saranno fattori determinanti per il finale di stagione dei Reds.

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