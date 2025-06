Il fortissimo centrocampista ha deciso di cambiare aria e concedersi una nuova esperienza in Brasile

Alessia Bartiromo 7 giugno - 09:59

Dal Chelsea all'Arsenal...passando per il Flamengo. A volte le carriere calcistiche regalano svolte improvvise ma non è questo il caso perchè tornare in Brasile è una scelta più che consapevole. Ben lo sa Jorginho che saluta definitivamente la Premier League che lo ha accolto negli ultimi sette anni, dopo la meravigliosa esperienza in serie A al Napoli. Non solo un'esperienza stimolante ma anche ricca di impegni: Jorginho al Flamengo infatti, sarà subito impegnato al Mondiale per Club che inizierà la prossima settimana.

Il percorso di Jorginho e la decisione Flamengo — La carriera di Jorginho è costellata da tantissime scelte rischiose ma che hanno portato a grandi gioie, successi e vittorie. Non potrebbe essere altrimenti per uno dei calciatori più forti nel suo ruolo, non solo dotato di grande tecnica ma di una visione di gioco davvero incredibile. Ad averlo lanciato nel calcio che conta è stato il Verona e proprio la serie A, non solo dove è cresciuto umanamente e personalmente ma anche tecnicamente, tra gli artefici della promozione in serie A.

Nel 2014 le sue caratteristiche in campo colpiscono fortemente il Napoli che prova il blitz. Jorginho sposa subito il progetto ambizioso degli azzurri, diventandone perno inamovibile per quattro anni, ricchi di soddisfazioni come la conquista di una Coppa Italia e di una Supercoppa. Nel 2018 cambia aria e approda in Premier, al Chelsea. Sarà l'inizio di una storia d'amore importante, col quale vince tutto: Europa League, Champions League, Supercoppa UEFA, Coppa del mondo per il Club. Nel gennaio 2023 si trasferisce all'Arsenal, annunciando al termine della stagione in corso il suo addio al club. Una carriera ricca di sorrisi anche con la Nazionale italiana, conquistando la vittoria nell'Europeo 2020.

Advinha o DDD!#Bemvindo@FrelloJorginho, novo camisa 21 do MENGÃO! pic.twitter.com/HKRwag3w2z

Il comunicato ufficiale del club — Adesso si volta pagina, pronto a tornare nel suo Brasile. Il Flamengo lo ha accolto come si fa con i big, in un'attesa spasmodica. Non solo numerosi post sui social che ne celebrano il talento ma anche foto, video e la consapevolezza che, insieme, si può davvero scrivere la storia attuale del club. "Ci sono novità a Mengão! Si tratta del centrocampista Jorginho, che era all'Arsenal (ING). L'atleta 33enne ha firmato un contratto con Mais Querido fino a luglio 2028 e rafforzerà già la squadra alla Coppa del Mondo per club FIFA. Al Flamengo, il giocatore stamperà il numero 21 sulla sua maglia", scrive il comunicato del club.

Jorginho intanto, sarà subito chiamato a presenziare a una grande sfida: quella del Mondiale per Club, che metterà di fronte al Flamengo proprio la sua ex squadra Chelsea. Corsi e ricorsi storici con la voglia di essere subito protagonista nella competizione internazionale, dimostrando che il suo talento brilla ancora. E tanto.