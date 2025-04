Vasco da Gama-Flamengo: numeri e statistiche del Clássico dos Milhões

Il Flamengo ha vinto gli ultimi tre derby, Vasco senza gioia dal 2023. Per trenta volta oltre 100.000 tifosi sugli spalti, 10 le finali tra i due club

Alessandro Stella 18 aprile 2025 (modifica il 18 aprile 2025 | 17:31)

Sabato sera, ore 23.30 italiane, la Rio de Janeiro calcistica si ferma per la quarta volta in poco più di due mesi. Allo Estadio Jornalista Mario Filho va in scena il quarto atto del 2025 tra Vasco da Gama e Flamengo. Il Clássico dos Milhões, valido questa volta per la quinta giornata della Serie A brasiliana, è considerato uno dei 25 derby più caldi del mondo. Il secondo in terra carioca dopo Flamengo-Fluminense. Uno scontro storico, che ha visto il suo primo incrocio oltre 103 anni fa: il 26 marzo 1922 Flamengo batte Vasco de Gama 1-0 nel Torneo Inicio. Da lì l'inizio di una rivalità storica che perdura tuttora e che lascia dietro di sé un numero infinito di numeri e statistiche.

Vasco da Gama-Flamengo: oltre 400 incroci tra sfide ufficiali e amichevoli — Le due squadre si sono affrontate 427 volte, se si considerano anche le amichevoli e gli incroci nei piccoli tornei organizzati dalla Federazione calcistica di Rio. Guardando solo le gare ufficiali bianconeri e rossoneri hanno giocato in 339 occasioni così ripartite: 135 vittorie per il Flamengo , 103 successi per il Vasco de Gama e 101 pareggi. La statistica dunque premia i Mengao, che anche negli ultimi quindici anni, nei derby, sono apparsi ben più dominanti rispetto ai rivali con 21 vittorie contro le sole 5 dei Gigante da Colina (15 pareggi).

Nel 2025 i rossoneri si sono imposti tre volte sue tre nel Carioca Taca Guanabara, prima fase del campionato regionale di Rio de Janeiro. Oltre alla vittoria per 2-0 nel girone unico il Flamengo si è aggiudicato soprattutto le due semifinali (1-0 e 2-1). E poi è andata a vincere la competizione in finale contro il Fluminense. Il Vasco de Gama invece non trova la vittoria nel classico dal 5 marzo 2023: 1-0 nella Regular Season sempre del Carioca Taca Guanabara.

Le vittorie più ampie, l'affluenza record e le tante finali — Per capire quanto il Clássico dos Milhões sia sentito basta il seguente dato. Vasco-Flamengo è la partita che per più volte nella storia del calcio ha avuto un pubblico di oltre 100.000 spettatori. In ben 30 occasioni infatti il derby brasiliano ha avuto un pubblico a sei cifre. Il record nell'aprile 1976, con 174.770 tifosi sugli spalti.

Vasco e Flamengo durante la loro lunga rivalità si sono affrontate poi spesso in una finale. Questo derby è stato l'atto decisivo di nove campionati Carioca e di una Coppa del Brasile: i rossoneri hanno alzato il trofeo "in faccia" ai rivali per ben 9 volte su 10, l'ultima nel campionato 2019. L'unica finale vinta dai bianconeri risale al campionato 1988. Entrambe le squadre vantano infine sull'altra un successo "umiliante" in termini di punteggio. Nel lontano 1931 il Vasco ha superato 7-0 gli avversari in un match valido per il Campionato Carioca, mentre la più larga vittoria del Flamengo è molto recente. Giugno 2o24, Serie A brasiliana: Vasco-Flamengo 1-6.