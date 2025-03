Bruno Henrique decide il Clássico dos Milhões: Flamengo batte Vasco 0-1

Un gol meraviglioso del centravanti rossonero regala la vittoria alla sua squadra. Il Mengao ha gestito bene la gara, trovando il gol nella ripresa. Gli uomini di Filipe Luis hanno un piede nella finale del campionato statale.

Alessandro Savoldi 2 marzo 2025 (modifica il 2 marzo 2025 | 00:10)

Al Nilton Santos, il Flamengo vince 0-1 la semifinale di andata del Campionato Carioca contro il Vasco Da Gama: decide un gran gol di Bruno Henrique. Il Clássico dos Milhões è stato equilibrato nel primo tempo, con il Vasco che avrebbe anche potuto chiudere in vantaggio all’intervallo. Non c’è stata storia, invece, nella ripresa, quando i rossoneri hanno dominato la gara.

La cronaca del primo tempo: intensità ed equilibrio — Carille schiera il Vasco con un 4-3-3: in attacco il tridente è composto da Rayan, fresco vincitore del Sudamericano Sub20 con il Brasile, Vegetti e Coutinho. Filipe Luis, orfano degli infortunati Alex Sandro e Danilo, si affida al solito 4-2-3-1, con Bruno Henrique come unica punta per il Flamengo.

Animi caldissimi già dal fischio iniziale: dopo appena sessantacinque secondi Wesley viene steso da un'entrata dura di Piton, ammonito. L’intervento non piace ai giocatori del Flamengo che intervengono in difesa del compagno, con l’arbitro Araujo costretto a sedare la situazione. Un minuto più tardi Pulgar travolge Coutinho: giallo anche per lui. La partita non regala particolari emozioni, anche se il Mengão cerca per qualche minuto di aumentare i ritmi senza riuscire però a creare grandi occasioni. Il primo tiro arriva al 12’: Pulgar calcia alta una punizione da posizione defilata.

Al 15’ finisce sul taccuino dell’arbitro Wesley, che affonda il tackle a martello su Vegetti, rischiando l’espulsione. L’attaccante del Vasco si vendica su Varela cinque minuti più tardi, venendo ammonito a sua volta. I padroni di casa si rendono pericolosi per la prima volta al 19’, con un tiro di Jair che vola sopra la traversa. De Arrascaeta al 25’ ha una grande chance per trovare il gol del vantaggio rossonero ma a tu per tu con il portiere incespica sul pallone. Cartellino giallo, nel mentre, anche per Joao Victor, che nello sviluppo dell’azione aveva abbattuto Wesley. Ammonizione anche per Matheus Carvalho, al 29’, reo di uno sgambetto su Gerson.

Con il passare dei minuti il Vasco guadagna campo, limita le iniziative del Flamengo e sfiora la rete con una conclusione dalla distanza di Rayan a lato di poco. Qualche istante dopo è Vegetti a provarci, scappando alla difesa avversaria: tuttavia, il capitano bianconero svirgola da buona posizione. L’opportunità più grande per il 'Gigante da Colina', però, ce l’ha Rayan al 41': il giovanissimo attaccante prima si vede negare il gol da una grande parata di Rossi, poi Ortiz è miracoloso nel respingere sulla linea il tentativo di tap-in. Il Flamengo torna a rendersi pericoloso al 45’, quando Plata sfrutta lo scivolone di Freitas e mette in mezzo un cross che non trova destinatari. Le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0, dopo un avvio ruvido, con ben sei ammoniti nella prima mezz’ora, e un finale più piacevole, in cui entrambe potevano trovare il vantaggio.

La cronaca del secondo tempo: il Flamengo schiaccia il Vasco — La ripresa comincia con gli stessi ritmi bassi che avevano contraddistinto la fase centrale del primo tempo. Il Flamengo, con il passare dei minuti, prova ad aumentare la pressione sulla difesa del Vasco, in particolare grazie alle palle inattive. De Arrascaeta calcia direttamente in porta da corner, costringendo Jardim a una parata difficile. Al 10’ chance gigantesca per Luiz Araujo solo nel centro dell’area: servito a rimorchio da Plata, il suo tiro non centra il bersaglio. Araujo è nuovamente protagonista un minuto più tardi, quando lascia partire un rasoterra dal limite che colpisce il palo. Il Vasco è in enorme difficoltà, Carille decide quindi di cambiare qualcosa: Loide Augusto entra al posto di Carvalho.

Dopo la scossa iniziale, i bianconeri si ricompongono, ritrovando equilibrio ma lasciando il pallino del gioco al Flamengo. I rossoneri, saldamente in controllo del possesso palla, non riescono a trovare varchi per qualche minuto, poi ci pensa Bruno Henrique. Il centravanti Mengão controlla al limite dell’area, la palla si alza nel contrasto con il difensore ma resta disponibile per Henrique, che calcia di controbalzo con il sinistro. Il tiro, imparabile per Jardim, si infila all’incrocio: 0-1 per il Flamengo al 67’, gol bellissimo di Henrique.

La reazione del Vasco è nulla e Carille decide quindi di effettuare delle sostituzioni: è il momento di Dimitri Payet che prende il posto di un Coutinho stanco e impalpabile. Dentro inoltre Garré e Sforza per Jair e Rayan. Cambi anche per Filipe Luis, con Araujo e De Arrascaeta che fanno spazio a Allan e Gonçalves. Gli avvicendamenti non modificano l’inerzia della gara, con il Mengão che mantiene il controllo della partita, pur senza creare grandi occasioni. La partita scivola via senza ulteriori sussulti, con i rossoneri che non rischiano nulla, se non su un colpo di testa di Victor in fuorigioco: Flamengo batte Vasco 0-1.

Il Clássico dos Milhões numero 426 è del Flamengo. I rossoneri, dopo un finale di primo tempo complicato, hanno dominato la ripresa, trovando la rete decisiva da fuori area con Bruno Henrique e vincendo 0-1. Il Vasco Da Gama, sconfitto, settimana prossima andrà alla ricerca di un’impresa quasi impossibile: rimontare al Maracanà.