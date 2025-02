Grandi campioni e tantissimi tifosi: la storia di Vasco Da Gama – Flamengo

Il soprannonme del derby e la nascita di Flamengo e Vasco Da Gama

Il Clássico dos Milhões — Il soprannome del derby, Clássico dos Milhões, in italiano ‘Classico dei Milioni’, deriva dall’enorme numero di tifosi delle due squadre. Il Flamengo, infatti, è il club più supportato del Brasile intero, mentre il Vasco da Gama è quinto per numero di fan nel paese. Il ‘Gigante della Collina’, soprannome dei bianconeri, è inoltre secondo per tifosi nello stato di Rio De Janeiro. Il grande seguito dei club fa sì che questo derby detenga un record mondiale: nessun'altra partita infatti ha mai avuto per così tante volte più di centomila spettatori. Non a caso, la sfida di sabato sera, invece che nello Stadio Sao Januario, l’impianto del Vasco, andrà in scena al Nilton Santos, lo stadio olimpico di Rio e casa del Botafogo, che ha quasi 25.000 posti in più.

La nascita dei club — Inizialmente entrambi i club furono fondati per competere nel canottaggio, elemento ricorrente nella storia di tante squadre brasiliane. Per questo nel nome delle due troviamo l’espressione ‘Club de Regatas’, ovvero ‘circolo di regata’. Il Flamengo, istituito nel 1895, approdò nel mondo del calcio nel 1911, dopo che per diversi anni i rematori erano stati costretti a recarsi in altri club, come il Fluminense, per giocare a pallone. In principio i colori sociali erano l’azzurro e l’oro. Tuttavia, i pessimi risultati portarono il club a un cambiamento, con la scelta di nuove divise rosse e nere con sottili strisce bianche, combinazione che valse al club il soprannome di ‘Cobra Corallo’. Il bianco fu rimosso nel 1916, poiché i tre colori erano gli stessi della bandiera della Germania, all’epoca della Prima Guerra Mondiale nemica del Brasile.

Il Vasco Da Gama fu fondato nel 1898 da un gruppo di immigrati portoghesi. Scelsero il nome dell’ammiraglio lusitano in quanto in quell’anno ricorreva il quattrocentesimo anniversario dei suoi viaggi in India. La sezione calcistica nacque nel 1915, nonostante il malcontento dei canottieri. La società optò per il nero come colore della divisa, in rappresentanza dell’ignoto verso il quale le navi di Da Gama si dirigevano nei loro viaggi. Sul nero si scelse poi di inserire una striscia diagonale bianca, simbolo della rotta e delle luminose imprese compiute dall’ammiraglio.

La Resposta Historica del Vasco — Sin da subito, il Vasco non fece distinzioni per quanto riguardava i propri tesserati, dando la possibilità a persone di qualsiasi etnia e ceto sociale di far parte della squadra. Le altre società, tra cui il Flamengo, estremamente elitiste e quindi contrarie a tale approccio, nel marzo 1924 fondarono l’Amea, Associazione Metropolitana degli Sport Atletici. Questo ente, all’articolo 65 del proprio regolamento, prevedeva che coloro che svolgevano lavori manuali e scarsamente retribuiti non potessero giocare ad alti livelli. Il Vasco era chiaramente penalizzato da una regola simile e reagì con un documento firmato dal presidente Pretes, oggi conosciuto come “Resposta Historica”. Con la lettera, il Vasco, campione carioca in carica, rifiutava di entrare nell’Amea, prendendo una posizione importante contro la segregazione razziale nella città di Rio. Nel 1925 l’associazione cambiò il proprio regolamento a causa delle forti pressioni pubbliche e i bianconeri accettarono quindi di entrare a farne parte. Ancora oggi il Vasco è estremamente orgoglioso di aver scritto una pagina storica nella lotta contro il razzismo nello sport brasiliano.