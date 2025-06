Aitana Bonmati ricoverata per meningite virale: è allerta in Spagna

La due volte vincitrice del Pallone d'oro potrebbe recuperare in tempo per partecipare al campionato europeo

Federico Grimaldi 28 giugno - 11:08

La Nazionale femminile di calcio della Spagna affronta una grave incognita: Aitana Bonmati, cuore pulsante della squadra, è stata ricoverata per meningite virale. Dopo due giorni di febbre alta, la campionessa del Barcellona è stata sottoposta a numerosi esami medici che hanno confermato la diagnosi. La sua disponibilità per le prossime gare resta incerta, ma la speranza è che possa tornare in tempo per il Campionato Europeo.

Two-time Ballon d’Or winner Aitana Bonmatí has been hospitalized with viral meningitis just six days before Spain’s Euro 2025 campaign. pic.twitter.com/koZsDWRy2k

— ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2025

Aitana Bonmati ricoverata per meningite virale: la Spagna spera nel recupero rapido — Aitana Bonmati, centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata diagnosticata con una meningite virale. La giocatrice, che non ha preso parte all’allenamento di giovedì a causa di febbre alta, ha sorpreso i suoi fan pubblicando una foto sui social in cui appariva in un letto d'ospedale con una flebo nel braccio. La febbre alta e "ingiustificata", che la tormentava da due giorni, ha costretto il personale medico della Federazione a monitorarla in ospedale per esami approfonditi. Dopo diversi accertamenti, è confermata la diagnosi di meningite virale.

Al momento, la situazione è sotto controllo, e Aitana sta seguendo una terapia farmacologica endovenosa. Tuttavia, non sono ancora comunicati i tempi precisi per il suo recupero, e la sua presenza alle prossime partite della Nazionale, incluso il Campionato Europeo, è incerta. La Spagna, che si prepara ad affrontare il Giappone e altre sfide imminenti, dovrà fare a meno della sua stella per il momento, ma resta fiduciosa nel suo rapido ritorno in campo. Montse Tomé, commissario tecnico della Spagna, ha dichiarato che la squadra aspetterà la giocatrice fino all'ultimo, sottolineando l'importanza di Aitana, ma ha anche precisato che la priorità è la salute della calciatrice.

Allerta sanitaria nella Roja dopo il caso di meningite — La nazionale spagnola di calcio è in allerta dopo che Aitana Bonmati è ricoverata per meningite virale. Sebbene il tipo di infezione sia meno grave rispetto alla meningite batterica, il rischio di contagio tra le giocatrici è reale, dato che la diagnosi è stata fatta dopo giorni di convivenza con la squadra. Lo staff medico della RFEF ha già messo in atto misure preventive per monitorare eventuali sintomi tra le altre calciatrici.

La Spagna partirà domani per la Svizzera, dove affronterà gli Europei, ma dovrà affrontare questa nuova incognita sanitaria. I sintomi della meningite virale, tra cui forte mal di testa, febbre e rigidità del collo, potrebbero manifestarsi nel gruppo, e ogni segno di malessere sarà valutato con attenzione. La squadra è sotto osservazione per garantire la salute di tutte le giocatrici prima della competizione.