Ajax ed il calcio totale: l’inizio della rivoluzione negli anni ’70

Il simbolo di quella grande squadra e di quel modo di giocare è Johan Cruijff, uno dei migliori calciatori di tutti i tempi

Jacopo del Monaco 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 18:43)

Nel corso degli anni '70, l'Ajax è stato il club simbolo del calcio totale. Questo stile ha rivoluzionato il modo di vedere e giocare questo sport. Grazie ad esso, i Lancieri hanno inciso il loro nome nella storia del calcio raggiungendo ottimi risultati. Alle ore 21:00 di domani sera, la squadra di Amsterdam ospiterà l'Inter in occasione della prima giornata di Champions League. In attesa dell'inizio del match, riviviamo gli anni in cui l'Ajax ha rivoluzionato il calcio.

Il calcio totale dell'Ajax — Il calcio totale, in olandese Totaalevoetbal, consiste nello spostamento di ogni calciatore dalla propria posizione e viene subito sostituito da un compagno di squadra. Così facendo, la disposizione tattica resta invariata. L'inglese Jack Reynolds, che ha allenato l'Ajax dal 1915 al 1925 e poi dal '45 al '47, viene considerato colui che ha gettato le basi di questo stile di gioco.

Nel 1965 i Lancieri hanno esonerato Buckingham dopo una pesante sconfitta contro il Feyenoord per poi chiamare Rinus Michels, il quale ha definito il concetto di calcio totale che è passato alla storia. Il suo precedessore, un anno prima, ha fatto esordire colui che è diventato il simbolo del totaalvoetbal: Johan Cruijff. Da quel momento, l'Ajax ha iniziato a conquistare diversi titoli nazionali arrivando anche a giocare la prima finale di Coppa dei Campioni: era la stagione 1968/1969 e gli olandesi hanno perso 4-1 contro il Milan.

Dall'annata seguente fino ai primi anni '70 la squadra di Amsterdam ha raggiunto risultati storici vincendo ben 10 titoli. Tra questi, spiccano in particolar modo tre campionati ed altrettante Coppe dei Campioni, vinte consecutivamente dal 1971 al 1973. Il primo e storico successo europeo è arrivato contro i greci del Panathinaikos. La stagione 71/72 è stata quella del triplete e gli olandesi hanno alzato la coppa dalle grandi orecchie battendo 2-0 l'Inter grazie alla doppietta di Cruijff.

Nell'annata successiva, i Lancieri hanno conquistato la terza Coppa dei Campioni di fila vincendo 1-0 contro la Juventus e hanno conquistato la Coppa Intercontinentale battendo gli argentini dell'Independiente. Oltre a Cruijff, altri giocatori sono stati fondamentali in quell'Ajax come il terzino sinistro Ruud Krol ed il centrocampista Johan Neeskens, il jolly della squadra di Amsterdam.