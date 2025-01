L'Ajax di Farioli insegue il primo posto in classifica, mentre il Feyenoord cerca di rilanciarsi: il pronostico della sfida.

Luca Paesano Redattore 31 gennaio - 15:25

È tempo di derby in Olanda. Questo weekend, Ajax e Feyenoord si sfideranno nella super sfida della ventunesima giornata di Eredivisie. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam va in scena il 'De Klassieker', uno dei match più attesi di tutta la stagione insieme all'altra classica tra Ajax e PSV. L'appuntamento con il calcio di inizio è fissato a domenica pomeriggio, alle ore 14:30.

Il momento di forma dell’Ajax — Nel big match del campionato olandese si affrontano seconda e quarta della classifica, due formazioni che stanno vivendo stagioni piuttosto differenti. Dopo un paio di annate decisamente complicate, l'Ajax si trova nel pieno di un processo di rifondazione, volto a riportare di nuovo i lancieri a dominare per lo meno in patria. La società ha deciso di ripartire da Francesco Farioli dopo le ottime cose mostrate a Nizza, e l'allenatore italiano si sta buona parte confermando anche in terra olandese. Dopo un avvio un po' stentato, in cui il tecnico ha cercato innanzitutto di ridare equilibrio e solidità, piuttosto che identità, i biancorossi hanno iniziato anche ad aggiungere qualità e prestazioni convincenti. L'Ajax si trova attualmente al secondo posto in classifica con 45 punti, 4 in meno del PSV capolista che ha però una partita in più.

Da un punto di vista dei risultati, non è esattamente il miglior momento della stagione per l'Ajax, che ha perso 2 delle ultime 3 partite disputate. Le sconfitte, però, sono arrivate nei match di Europa League contro il Riga FS e in Coppa d'Olanda contro l'AZ Alkmaar. Per quanto riguarda il campionato, invece, la formazione di Farioli si presenta al match con un bottino di 4 vittorie consecutive. L'ultima sconfitta in Eredivisie è quella dell'8 dicembre, anche in questo caso, contro l'AZ. Attenzione inoltre alla Johan Cruijff Arena, che può essere ancora una volta un fattore: I lancieri non hanno ancora perso nessuna partita casalinga in campionato, con uno storico di 8 vittorie e 1 pareggio.

Il momento di forma del Feyenoord — Dall'altro lato, il Feyenoord sta attraversando una annata sicuramente meno brillante rispetto alle aspettative. I biancorossi, reduci da due secondi posti consecutivi nelle ultime due stagioni di Eredivisie, stanno inevitabilmente scontando le difficoltà portate dal cambio di allenatore, con l'arrivo di Brian Priske in sostituzione di Arne Slot. La formazione di Rotterdam ha indubbiamente lasciato troppi punti per strada in scontri che, almeno sulla carta, erano decisamente alla portata. Pesano in tal senso i 6 pareggi registrati fin qui, che spiegano anche il ritardo accumulato rispetto alle squadre di vertice. Ad oggi, sono infatti 13 i punti di distacco dal PSV capolista.

Il Feyenoord non si presenta al De Klassieker nella migliore forma possibile. La squadra di Priske ha ottenuto solamente un punto nelle ultime 3 giornate di Eredivisie, pareggiando contro il Willem e perdendo contro Utrecht e PSV. Non un periodo felice dunque, se si aggiunge anche che gli olandesi arrivano da un pesantissimo 6-1 inflitto in settimana dal Lille nell’ultima gara di Champions League.

Le probabili formazioni di Ajax-Feyenoord — Classico 4-3-3 di partenza per quanto riguarda l’Ajax, che non dovrebbe presentare grosse novità rispetto all’undici ideale. Pasveer tra i pali, con Gaaei, Rugani, Sutalo e Hato a comporre la linea a quattro di difesa. A centrocampo tornerà Van den Boomen dopo il turno di riposo in Europa League. In attacco, certi di una maglia Traore e Brobbey. Ballottaggio tra Akpom e Godts per completare il tridente offensivo.

Qualche cambio forzato invece in casa Feyenoord, dove Priske deve fare i conti con qualche assenza importante. Tra i pali toccherà a Wellereuther dopo l’infortunio in settimana di Bijlow. Occhi puntati sul recupero di Calvin Stengs a centrocampo, ma soprattutto alla situazione di Santiago Gimenez, non solo per l’infortunio accusato in Champions ma soprattutto per il mercato. Ad ogni modo, non dovrebbe esserci domenica e in attacco dovrebbe toccare a Ueda. Ritorna Zerrouki in mediana.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Rugani, Sutalo, Hato; Taylor, Henderson, Van den Boomen; Traore, Akpom, Brobbey. All. Francesco Farioli.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Nadje, Zerrouki; Moussa, Milambo, Paixao; Ueda. All. Brian Priske.

Ajax-Feyenoord, i precedenti della sfida — L’Ajax è in vantaggio nello storico degli scontri più recenti tra le due squadre. I lancieri hanno vinto 6 delle ultime 10 sfide di Eredivisie giocate contro il Feyenoord, che al contrario ha prevalso solamente in 3 occasioni. Uno solo, invece, il pareggio tra le due squadre, nel match terminato 1-1 a gennaio 2023. Nello specifico, però, va detto che il trend assume un significato completamente diverso se si restringe l’analisi agli ultimi 5 precedenti, in cui l’Ajax ha vinto una sola volta, nel match di andata di questa stagione.

Il dato, dunque, riflette bene come le due squadre si siano alternate ai vertici del calcio olandese. Ad un Ajax dominante si è poi sostituito un ottimo biennio del Feyenoord, che ora sta però subendo nuovamente il sorpasso della formazione guidata da Farioli.

In generale, ed è quasi scontato quando si parla di calcio fiammingo, c’è da aspettarsi per questa domenica un’altra sfida dalle grandi emozioni. Si pronosticano gol da una parte e dall’altra, con un match che per 7 volte su 10 ha regalato almeno 3 reti nei 90 minuti.

Ajax-Feyenoord, il pronostico del De Klassieker — C’è grande equilibrio nelle quote del De Klassieker, e non potrebbe essere altrimenti quando ci si trova ad una sfida così importante. L’Ajax è leggermente favorito, sia per la situazione di classifica migliore che per il vantaggio del campo, e l’1 si trova a 2.20. Ispira fiducia, anche e soprattutto in virtù delle assenze in casa Feyenoord, la cui vittoria è data invece a 3.00. è quotato a 3.50 invece il pareggio, esito che si è verificato una sola volta negli ultimi 10 incontri.

Come detto già prima, è una sfida da Goal (1.50) o da Over2,5 (1.60), da provare anche in combo a 1.75. E a proposito di combo, un’altra soluzione molto interessante è rappresentata dal multigol primo e secondo tempo. La giocata Multigol 1-3 PT + Multigol 1-3 ST a 1.85 permette di coprirsi anche nel caso in cui la sfida finisca in NoGoal o Under2,5, a patto che però venga segnato almeno uno e massimo tre gol in entrambi i tempi. Anche il Multigol 2-3 casa a 2.25 rappresenta una proposta invitante.