Alla frontiera tra Francia e Olanda sono stati respinti 64 tifosi del Feyenoord "non graditi" mentre altri 17 sono stati arrestati perché in possesso di materiale atto ad offendere

Danilo Loda 29 gennaio 2025 (modifica il 29 gennaio 2025 | 15:14)

A poche ore dalla decisiva sfida tra Lille e Feyenoord, valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League, la città francese è posta sotto un imponente controllo di sicurezza. Le misure adottate dalle autorità d'oltralpe mirano a prevenire possibili disordini, soprattutto dopo il divieto ministeriale di ingresso sul territorio francese per i tifosi del club olandese. Nel giustificare la sua decisione, il ministero ha aggiunto che 3.600 tifosi, di cui 500 identificati come pericolosi, avevano programmato di recarsi a Lille, nonostante al Feyenoord fossero stati assegnati solo 2.600 posti.

Controlli serrati: 64 tifosi del Feyenoord respinti e 17 arresti — Secondo quanto riferito dalla Prefettura del Nord, 64 persone identificate come sostenitori del Feyenoord sono state respinte alla frontiera e non è stata concessa la possibilità di mettere piede in territorio francese. Inoltre, 17 persone sono state arrestate e poste in custodia cautelare, un provvedimento reso necessario a seguito delle operazioni di controllo.

Le forze di polizia e la gendarmeria, infatti, durante le perquisizioni, hanno rinvenuto numerosi ordigni pirotecnici e armi potenzialmente pericolose. Questo ha ulteriormente giustificato il rafforzamento delle misure di sicurezza, con le autorità che hanno confermato che i controlli rimarranno attivi per tutta la giornata.

Massima allerta per il match di Champions League — Il match tra Lille e Feyenoord si preannuncia carico di tensione, non solo per l'importanza sportiva, ma anche per le obbligatorie precauzioni adottate fuori dal campo. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione per garantire il regolare svolgimento dell'incontro e la sicurezza di tutti i presenti.