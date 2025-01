Le ultime sulle formazioni di Ajax e Feyenoord in vista della grande sfida di Eredivisie di questo weekend.

Luca Paesano Redattore 31 gennaio - 19:00

È il weekend del De Klassieker in Olanda, la sfida più attesa e sentita della stagione. Domenica pomeriggio, alle ore 14:30, Ajax e Feyenoord si sfidano alla Johan Cruijff Arena per la ventunesima giornata di Eredivisie. Il match tra due delle più storiche e vincenti formazioni dei Paesi Bassi promette ancora una volta grande spettacolo.

Le ultime in casa Ajax — L’Ajax è al secondo posto in classifica, a soli 4 punti dal PSV e con una partita in meno, ed è ben consapevole del fatto che il titolo d’Olanda è alla portata. I Lancieri vogliono allora proseguire l’inseguimento alla capolista, anche e soprattutto dando un segnale forte nel derby contro il Feyernoord.

La squadra di Farioli arriva al match con una striscia positiva di quattro vittorie consecutive in campionato, con l'ultima sconfitta che risale all'8 dicembre contro l'AZ Alkmaar. Importante, soprattutto dal punto di vista del morale, è anche la vittoria di ieri sera in Europa League contro il Galatasaray. Un fattore da non sottovalutare inoltre è la Johan Cruijff Arena, ancora inespugnata in questa stagione di Eredivisie, con un bilancio di otto vittorie e un pareggio nelle nove gare casalinghe.

L’Ajax ci crede e può contare anche su un ritrovato Jordan Henderson. Il centrocampista inglese, che era stato praticamente ceduto al Monaco, ha cambiato completamente idea dopo la partita di ieri sera, in cui è sceso in campo senza fascia da capitano al braccio. Il saluto all’uscita dal campo pareva quasi un addio, ma si vede che l’affetto dimostrato dal pubblico lo abbia indotto a ritornare sui suoi passi.

Le ultime in casa Feyenoord — Il momento di forma del Feyenoord non è dei migliori: nelle ultime tre giornate di Eredivisie, la squadra di Rotterdam ha raccolto appena un punto, pareggiando con il Willem II e subendo sconfitte contro Utrecht e PSV. A peggiorare il quadro c'è il pesante 6-1 incassato dal Lille nel mercoledì di Champions League, che ha ulteriormente minato il morale della squadra in vista del De Klassieker.

La formazione di Brian Priske si trova attualmente al quarto posto in classifica, con ben 13 punti di distanza dal PSV capolista. Decisamente troppi per una squadra che, sotto la guida di Arne Slot, è arrivata vicinissima al titolo nelle ultime due stagioni di calcio inglese. Una vittoria nel derby darebbe una scossa non indifferente alla propria stagione.

Tuttavia, anche in casa Feyenoord bisogna fare i conti con le noie di mercato. L’uomo simbolo della squadra, Santiago Gimenez, sembra ormai vicinissimo al trasferimento al Milan. “Mi piacerebbe che restasse, ma capisco che ha delle ambizioni. Non dipende da me”, ha commentato Priske in conferenza stampa. E dunque, sarebbe una perdita davvero importante.

Farioli perde Godts: la probabile formazione dell’Ajax — Francesco Farioli conferma il suo 4-3-3 di partenza, ma sarà costretto a qualche cambio obbligato dopo gli infortuni degli ultimi giorni. In porta ci sarà come sempre Pasveer. Sulla fascia sinistra confermato Jorrel Hato dopo il forfeit di Wijndal, mentre a destra c’è Gaaei. Dopo l’ottima prova in Europa League, Youri Baas è in vantaggio su Rugani per una maglia da titolare al fianco di Sutalo al centro della difesa.

Jordan Henderson sempre più al centro dell’Ajax dopo aver rifiutato all’ultimo la proposta del Monaco. In mediana ci sarà ancora lui, con Taylor e Fitz-Jim ai suoi lati. In attacco, Farioli ha perso Godts nel corso della sfida di Europa League contro il Galatasaray. A completare il tridente con Traore e Brobbey toccherà ancora una volta a Chuba Akpom, entrato molto bene nel match di giovedì.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Gaaei, Rugani, Sutalo, Hato; Taylor, Henderson, Fitz-Jim; Traore, Brobbey, Akpom. All. Francesco Farioli.

Gimenez ai saluti: la probabile formazione del Feyenoord — Diverse assenze anche in casa Feyenoord, che deve fare innanzitutto i conti con la situazione di Santiago Gimenez, sempre più vicino al Milan. Forfeit anche tra i pali per Bijlow, che ha alzato bandiera bianca nel corso della serata di Champions contro il Lille. In porta toccherà a Wellenreuther. Spazio ad uno tra Read e Nieuwkoop sulla destra, con Smal a sinistra. Priske dovrebbe confermare Trauner e Hancko come coppia centrale.

Sempre fuori Calvin Stengs in mezzo al campo. Si va dunque verso la promozione della coppia composta da Nadje e Zerrouki, che dovrebbe recuperare in tempo per la sfida. Milambo farà da raccordo tra i due reparti, con Moussa e Paixao ad agire sulle fasce. In attacco, senza Gimenez, Priske dovrebbe schierare Ayase Ueda dal primo minuto. In caso di un dietrofront del messicano, che per ora continua ad allenarsi con la squadra, è chiaro che ci sarà lui in attacco contro l'Ajax.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Smal; Nadje, Zerrouki; Moussa, Milambo, Paixao; Ueda. All. Brian Priske.