Ajax, i precedenti in Champions League contro le squadre italiane

Tra grandi successi e sconfitte pesanti, ecco come sono andate le sfide passate tra il club olandese contro le italiane

Jacopo del Monaco 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 21:20)

Alle ore 21:00 di domani sera l'Ajax ospiterà l'Inter presso la Johan Cruijff ArenA in occasione della prima giornata della Champions League. Anche per questa stagione, gli olandesi giocheranno contro una squadra italiana nella massima competizione europea. In vista del match di domani, ecco i precedenti dei Lancieri contro i club del Bel Paese.

Ajax, le finali di Champions League contro le italiane — In tutta la sua storia, l'Ajax ha disputato cinque finali della coppa dalle grandi orecchie contro club italiani. Le prime tre le ha giocate nel periodo che va dal 1969 al 1972, quando la competizione si chiamava Coppa dei Campioni ed i Lancieri mettevano in pratica il calcio totale. Nel '69, anno della prima finale europea nella sua storia, il club di Amsterdam ha perso contro il Milan per 4-1 e tre delle reti portano la firma di Pierino Prati.

Tre anni dopo l'Ajax ha vinto la competizione battendo 2-0 l'Inter grazie alla doppietta di Johan Cruijff, mentre l'anno seguente ha vinto contro la Juventus con la rete di Johnny Rep al minuto 5. Gli olandesi hanno fatto ritorno in finale di Champions nel 1995, anno in cui hanno vinto contro il Milan grazie al gol di Patrick Kluivert. Nella stagione successiva sono tornato in finale, ma hanno perso ai rigori contro la Juve.

Le altre partite dei Lancieri contro i club italiani — Oltre alle cinque finali del paragrafo precedente, nella massima competizione europea l'Ajax ha affrontato diverse volte le squadre italiane. Nella stagione 1996/1997 il club di Amsterdam ha incontrato nuovamente la Juve, ma in semifinale e nella gara di ritorno i bianconeri hanno vinto 4-1 con reti di Lombardo, Vieri, Amoruso e Zidane. Nel 2019, invece, l'Ajax ha vinto 1-2 a Torino coi gol di Van de Beek e de Ligt, passando così il turno. Oltre alle due finali, il Milan è il club di Serie A che i Lancieri hanno affrontato più volte nella massima competizione e la partita più celebre è sicuramente il ritorno dei quarti di Champions nel 2003, quando i rossoneri hanno vinto 3-2 a San Siro con grazie alla rete di Jon Dahl Tomasson nei minuti di recupero.

Domani sera, il club olandese tornerà ad affrontare l'Inter 19 anni dopo l'ultima volta, quando le due squadre si sono incontrati agli ottavi della Champions 05/06. L'unica squadra italiana che non ha mai battuto i Godenzonen nella massima competizione europea è la Roma, incontrata nei gironi della stagione 02/03 ed i due match sono terminati con un pareggio ed una vittoria per gli olandesi. Le due squadre di Serie A contro cui l'Ajax non ha mai vinto sono Atalanta e Napoli: una sconfitta ed un pareggio contro gli Orobici nel 2020; due sconfitte pesanti, terminate 1-6 ad Amsterdam e 4-2 al Maradona, contro gli Azzurri nella stagione 2022/2023.