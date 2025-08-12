Dopo l'arrivo di Darwin Nunez, il serbo ha visto ogni spazio per lui chiuso e adesso cercherà una nuova sistemazione, ma occhio alla questione stipendio: l'attaccante prende 25 milioni a stagione.

Mattia Celio Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 17:06)

L'avventura di Aleksandar Mitrovic all'Al-Hilal sembra ormai arrivata alla sua conclusione. Dopo l'arrivo di Darwin Nunez, Simone Inzaghi ha preso la decisione di puntare tutto sull'uruguaiano e, pertanto, non ci sarà spazio per l'attaccante serbo, prossimo ormai all'addio. Ma la cessione dell'ex Newcastle non sarà cosa facile dato il grosso stipendio che lo percepisce al club saudita.

Al-Hilal-Mitrovic, sarà addio: stipendio del giocatore grande ostacolo per la cessione — La prossima stagione vedrà Aleksandar Mitrovic vestire una maglia diversa da quella dell'Al-Hilal. Non si sa dove giocherà, ma quello che è certo è che l'avventura del serbo con il club di Riad è ormai giunta al termine. Simone Inzaghi negli ultimi giorni ha detto chiaramente di voler puntare sul neo acquisto Darwin Nunez, motivo per cui Mitrovic e la dirigenza saudita hanno preso la decisione di separarsi. Ma non sarà cosa facile.

Arrivato nel 2023 dal Fulham, il serbo aveva sottoscritto un contratto triennale da 25 milioni a stagione, una somma che complica molto la cessione dell'attaccante dato che difficilmente ci sarà un club europeo disposto a sborsare quella cifra. Così, alla squadra di Inzaghi sono rimaste due opzioni: tenere Mitrovic in squadra per un altro anno o pagargli il resto del contratto e rilasciarlo. A quanto pare, verrà scelta la seconda, in modo da non andare troppo per le lunghe ed evitare problemi tra le parti.

Secondo il quotidiano Al Kas, Mitrovic dovrebbe tornare in Inghilterra, dove il Leeds sembrerebbe il club più interessato. Il serbo avrà quindi 25 milioni di euro in tasca, per gentile concessione di un anonimo "patron" di Al-Hilal (uno dei membri più ricchi del consiglio di amministrazione, il cui nome non è stato rivelato). In due stagioni con la maglia azzurra, il classe '94 ha collezionato 79 presenze, 68 gol, 15 assist e vinto quattro trofei: uno scudetto, una Coppa e due Supercoppe saudite.