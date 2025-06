L'Al Hilal conferma una difesa solida, ma mancano i gol. Il Pachuca tira tante volte, ma il vero problema è la difesa

Filippo Montoli 26 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 09:10)

Al Geodis Park di Nashville andrà in scena l'ultima giornata del Gruppo H venerdì notte alle ore 3. La partita tra Al Hilal e Pachuca può voler ancora dire qualcosa per la squadra di Simone Inzaghi che è costretto a vincere per sperare nel passaggio del turno. I messicani seppur già eliminati non intendono chiudere il torneo con 0 punti e potrebbero insidiare i sauditi. Ecco il pronostico della redazione di DDD.

Il confronto gol fatti/subiti tra campionato e Mondiale per Club — Le prime due partite del girone hanno messo in evidenza alcuni tratti delle due squadre che non sempre coincidono con quello visto nei rispettivi campionati. La competizione e il diverso livello degli avversari ha certamente influito su alcuni aspetti, ma non su altri. L'Al Hilal, per esempio, se in campionato si è rivelata una macchina da gol, in questo Mondiale per Club fatica a trovare la via della rete con la stessa facilità. I punti di forza dell'attacco sono Mitrovic e Marcos Leonardo, 40 gol e assist in due. L'assenza del primo per infortunio e l'imprecisione del secondo possono aver contribuito a questa differenza. A livello difensivo, invece, il percorso è simile. Pochi gol subiti, anche grazie a uno strepitoso Bounou.

Il Pachuca, tra le due, è quella che più si avvicina a livello di prestazioni al cammino in campionato. Arrivare a segnare non è di certo un problema per gli uomini di Jaime Lozano. In questo caso i perni d'attacco sono Kenedy e Rondon. Dei 29 gol in 17 partite in Clausura, 24 passano dai loro piedi. Come per la coppia d'attacco saudita, la loro "assenza" in questo torneo può aver influito sui risultati. La squadra messicana ha trovato sempre il gol nelle prime due partite, ma nessuno dei due vi ha partecipato in qualche modo. Il vero problema del Pachuca, però, è la difesa. Con più di un gol a partita subito di media in campionato, la porta inviolata non è di casa. Il Mondiale per Club ha confermato questo aspetto.

Le probabili formazioni — AL HILAL (4-2-3-1): Bounou; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Ruben Neves, Nasser Al Dawsari; Malcom, Milinkovic Savic, Salem Al Dawsari; Marcos Leonardo. Allenatore: Simone Inzaghi.

PACHUCA (4-2-3-1): Carlos Moreno; Luis Rodriguez, Bauermann, Federico Pereira, Bryan Gonzalez; Elias Montiel, Palavecino; Figueroa, Bautista, Kenedy; Rondon. Allenatore: Jaime Lozano.

Al Hilal-Pachuca, il pronostico di DDD — Per i bookmakers l'esito della partita è abbastanza chiaro. La vittoria dell'Al Hilal è data a 1.62, rispetto a quella del Pachuca a 5.00 e al pareggio a 4.20. La squadra di Inzaghi deve assolutamente vincere per sperare nel passaggio del turno e questo potrebbe pesare a livello mentale sui giocatori. Inoltre, bisogna vedere se gli "assenti" delle prime gare, Marcos Leonardo in primis, riescano a sbloccarsi. I messicani senza un obiettivo reale potrebbero dare più di un filo da torcere ai sauditi, ma l'Al Hilal parte comunque favorito. Il nostro pronostico per quanto riguarda il risultato esatto è Al Hilal-Pachuca 2-0. In alternativa è possibile giocare 1+Multigoal 2-4 dato a 2.55.