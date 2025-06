Ecco dove poter vedere in diretta la partita della terza e ultima giornata del Gruppo H del Mondiale per Club in programma venerdì notte a Nashville

Filippo Montoli 26 giugno 2025 (modifica il 27 giugno 2025 | 09:14)

La terza e ultima giornata del Gruppo H vede affrontarsi l'Al Hilal di Simone Inzaghi e i messicani del Pachuca. Se questi ultimi sono già matematicamente eliminati dal torneo, i sauditi non possono che puntare alla vittoria per sperare nel passaggio del turno. Il match è in programma venerdì notte alle ore 03:00 italiane e si gioca al Geodis Park di Nashville. Ecco dove vedere in diretta Al Hilal-Pachuca.

Come arrivano le squadre — L'Al Hilal aveva sorpreso tutti nella gara di apertura contro il Real Madrid strappando un punto agli uomini di Xabi Alonso. Al vantaggio Blancos aveva saputo rispondere la squadra di Inzaghi con il calcio di rigore di Ruben Neves poco prima dell'intervallo. Nella ripresa la squadra è riuscita a resistere all'assedio ospite anche e soprattutto grazie a uno strepitoso Bounou. Il rigore parato a Valverde al 92' è stata la ciliegina sulla torta di un'ottima partita. Il successivo pareggio per 0-0 contro il Salisburgo ha però complicato le cose e adesso non resta che vincere l'ultima partita per sperare nel passaggio del turno.

Il Pachuca, allenato da Jaime Lozano, ha perso entrambe le partite giocate, raccogliendo forse meno di quello che avrebbe meritato. La squadra messicana arriva alla conclusione molto facilmente, ma non riesce a concretizzare. Nelle due gare fin qui giocate ha tirato per ben 42 volte. Il principale punto debole rimane la difesa. 5 gol in due partite sono decisamente troppi, pur avendo affrontato il Real Madrid (che ha giocato per più di 80 minuti in 10 uomini). Il Pachuca affronta l'ultima partita con l'obiettivo di non chiudere il Mondiale per Club a 0 punti e sperando, con una vittoria, di arrivare terzo.

Le probabili formazioni — Simone Inzaghi deve ancora fare a meno del bomber Mitrovic e di Kaio Cesar e Al-Shahrani. Il tecnico italiano dovrebbe schierare in campo ancora una volta il 4-2-3-1. Tra i pali l'insuperabile Bounou. In difesa gli esterni Cancelo e Lodi saranno accompagnati nel mezzo da Tambakti e Koulibaly. In mediana confermati Ruben Neves e Nasser Al-Dawsari. Sulla trequarti Malcom, Milinkovic-Savic e Salem Al-Dawsari supporteranno l'unica punta Marcos Leonardo.

Jaime Lozano non ha a disposizione il solo Micolta e dovrebbe confermare il 4-2-3-1 utilizzato nella sfida contro il Real Madrid. In porta Moreno, davanti al quale giocheranno Rodriguez, Bauermann, Pereira e Gonzalez. Il duo di mediana sarà composto da Montiel e Palavecino. Il trio composto da Figueroa, Bautista e Kenedy sarà alle spalle dell'esperto Rondon.

AL HILAL (4-2-3-1): Bounou; Cancelo, Tambakti, Koulibaly, Lodi; Ruben Neves, Nasser Al Dawsari; Malcom, Milinkovic Savic, Salem Al Dawsari; Marcos Leonardo. Allenatore: Simone Inzaghi.

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Bauermann, Pereira, Gonzalez; Montiel, Palavecino; Figueroa, Bautista, Kenedy; Rondon. Allenatore: Jaime Lozano.

Dove vedere Al Hilal-Pachuca in diretta tv e streaming — Come per tutto il Mondiale per Club, la partita tra Al Hilal e Pachuca in programma venerdì alle 3 di notte sarà visibile gratuitamente in tv e in streaming sull'app di Dazn, disponibile anche per tablet, pc e smartphone.