Il serbo rinnova con gli Squali allontanando così ogni pretendente, tra cui la Juventus. L'ex Lazio sarà un giocatore dell'Al-Hilal fino al 2028.

Mattia Celio Redattore 26 ottobre - 16:57

La storia di amore tra Sergej Milinkovic-Savic e l'Al-Hilal continua. Nelle ultime ore, il club saudita ha ufficializzato il rinnovo del centrocampista serbo fino al 2028, allontanando così qualsiasi speranza di rivederlo in Serie A. Arrivato dalla Lazio nel 2023, il classe '95 ha realizzato 33 reti in 110 presenze con gli Squali vincendo anche quattro trofei.

Al-Hilal, Milinkovic-Savic rinnova fino al 2028: il comunicato — Sergej Milinkovic - Savic non tornerà in Serie A o in Europa. Almeno fino al 2028. L'Al-Hilal ha infatti da poco comunicato ufficialmente il rinnovo del contratto del centrocampista serbo. Un giocatore di cui il club saudita non può assolutamente farne a meno, fin dal giorno in cui è arrivato. Come ricordiamo, il 30enne è stato acquistato dalla Lazio nell'estate del 2023 per 40 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2026 a 20 milioni annuali.

Senza perdere tempo, l'ex biancoceleste si è rivelato determinante fin dalla prima stagione, realizzando 14 reti in 49 presenze tra campionato e coppe, contribuendo subito alla conquista del campionato saudita, Coppa del Re e la Supercoppa. In questa prima fase della sua terza stagione con gli Squali, sotto la guida di Simone Inzaghi (suo allenatore ai tempi della Lazio), il serbo ha raccolto 9 presenze e 2 reti.

Di seguito il comunicato: "Il consiglio di amministrazione dell'Al-Hilal Club Company, presieduto da Sua Altezza Reale il Principe Nawaf Bin Saad, ha completato le procedure per estendere il contratto del calciatore serbo dell'Al Hilal Sergej Milinković-Savić per altre due stagioni sportive fino al 2028. Sua Altezza ha firmato il prolungamento del contratto con Sergej domenica sera presso la sede del club nella capitale Riyadh."