Sono 13 le vittorie in 13 partite per la macchina infernale di Vincent Kompany. Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre, il Bayern Monaco ha demolito il Borussia Mönchengladbach con un netto 3-0 grazie alle reti di Joshua Kimmich, Raphaël Guerreiro e del giovane Lennart Karl. Questa vittoria ha portato la squadra bavarese a punteggio pieno in solitaria, con 24 punti conquistati, 30 gol fatti e solo 4 subiti.
BUNDESLIGA
Bayern Monaco inarrestabile: 3-0 al Mönchengladbach e primo posto a punteggio pieno
La specialità bavarese: i gol di mancino—
Il Bayern Monaco si sistema col classico 4231, basato su grande verticalità e forte pressione alta. La partita si mette subito in discesa per i biancorossi grazie all'espulsione nel primo tempo di Jens Castrop. Il gol del capitano Joshua Kimmich arriverà solo all'ora di gioco per via di una rete annullata al solito Harry Kane e delle grandi parate di Moritz Nicolas. Un sinistro mortifero del polivalente centrocampista sblocca la gara al Borussia Park mentre il 2-0 arriva da un grande filtrante dell'assist man Michael Olise per l'inserimento del terzino portoghese Guerreiro. Dopo il secondo gol arriva il palo su rigore di Stöger, causato da un fallo su piazzato di Bischof, ma soprattutto arriva la rete che chiude la partita: il gioiellino tedesco Lennart Karl toglie le ragnatele all'incrocio con un grande mancino a giro da fuori area.
Le parole del capitano sull'ottimo stato del Bayern Monaco—
Sempre più leggenda del club più titolato di Germania e sempre più centrale negli schemi di Kompany, Joshua Kimmich ha parlato del match di ieri con soddisfazione vista la difficoltà incontrata: "È stata sicuramente una partita di pazienza. All'inizio, la mia impressione era che il Gladbach volesse pressare alto. Avevano piani ambiziosi, sono stati audaci e hanno iniziato bene. Il cartellino rosso ha reso la partita una partita di pazienza, hanno cambiato piano e si sono messi molto indietro.". Il nazionale tedesco ha poi elogiato il percorso della propria squadra finora: "Le nostre 13 vittorie non sono una coincidenza, sono la ricompensa per il duro lavoro, l'allenamento costante e una struttura chiara in squadra. Abbiamo una squadra davvero forte, si vede che i ragazzi che entrano sono pronti subito. Siamo felici l'uno per l'altro quando segnano o forniscono un assist. La nostra squadra è molto omogenea, senza che tutto sia rose e fiori."
Il periodo d'oro di Lennart Karl—
Kimmich non ha parlato solo del grande momento dei Roten, ma ha anche speso parole importanti sulla sorpresa Lennart Karl, al secondo gol consecutivo in stagione: "Lenny è coraggioso e sicuro di sé, e questo lo aiuta sicuramente. È all'inizio della sua carriera. Spero che si goda davvero questo momento e quest'anno, con poche aspettative e pressioni. La cosa più importante per lui ora è dare sempre il massimo in campo. Lenny è sulla buona strada per essere convocato in nazionale e continueremo a sostenerlo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA