Le parole del capitano sull'ottimo stato del Bayern Monaco

Sempre più leggenda del club più titolato di Germania e sempre più centrale negli schemi di Kompany, Joshua Kimmich ha parlato del match di ieri con soddisfazione vista la difficoltà incontrata: "È stata sicuramente una partita di pazienza. All'inizio, la mia impressione era che il Gladbach volesse pressare alto. Avevano piani ambiziosi, sono stati audaci e hanno iniziato bene. Il cartellino rosso ha reso la partita una partita di pazienza, hanno cambiato piano e si sono messi molto indietro.". Il nazionale tedesco ha poi elogiato il percorso della propria squadra finora: "Le nostre 13 vittorie non sono una coincidenza, sono la ricompensa per il duro lavoro, l'allenamento costante e una struttura chiara in squadra. Abbiamo una squadra davvero forte, si vede che i ragazzi che entrano sono pronti subito. Siamo felici l'uno per l'altro quando segnano o forniscono un assist. La nostra squadra è molto omogenea, senza che tutto sia rose e fiori."