Mönchengladbach-Bayern, 8° turno di Bundesliga

Vincenzo Bellino Redattore 24 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 08:33)

C'è chi va a caccia della prima gioia stagionale, chi addirittura dell'ottava. Ad una serve un miracolo, all'altra basterà confermare il tipo di gioco offerto all'inizio della nuova annata in Germania e in Europa. Sabato 25 ottobre alle 15:30, il Borussia Park sarà il teatro di uno scontro che promette scintille. Scopri come seguire la sfida di Bundesliga Mönchengladbach-Bayern Monaco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Borussia Mönchengladbach — Borussia Mönchengladbach arriva a questa sfida in condizioni tutt’altro che ideali. Dopo sette giornate, i padroni di casa occupano l’ultimo posto in classifica, con appena 3 punti frutto di altrettanti pareggi. L’attacco stenta a decollare e la difesa sembra un colabrodo: solo Scally prova a dare qualche scossa, con due assist stagionali. L’ultima partita, una sconfitta 3-1 contro l’Union Berlino, ha evidenziato tutte le fragilità della squadra. L’allenatore Polanski ha provato a cambiare mentalità, ma i risultati tardano ad arrivare: il Gladbach è chiamato a una prova di orgoglio, contro un avversario formidabile.

Qui Bayern Monaco — Dall’altra parte, il Bayern Monaco si presenta come un rullo compressore: sette vittorie su sette partite, una differenza reti mostruosa (+23) e un morale altissimo. La squadra di Kompany appare praticamente imbattibile, con un attacco devastante guidato da Harry Kane (12 gol e 3 assist) e supportato da Luis Díaz e Michael Olise. A centrocampo, la coppia Kimmich-Goretzka detta legge, mentre Neuer rimane il solido leader difensivo. Lo stato di forma dei bavaresi è impressionante, e ogni statistica suggerisce che difficilmente lasceranno punti per strada.

Mönchengladbach-Bayern Monaco, probabili formazioni — Il Borussia Mönchengladbach scende in campo con un 4-2-3-1. Tra i pali c’è Nicolas; la linea difensiva a quattro è composta da Diks, Elvedi, Chiarodia e Scally. A centrocampo agiscono Reitz ed Engelhardt come coppia centrale, mentre la trequarti vede Ullrich, Stoeger e Castrop a supporto dell’unica punta Machino.

Il Bayern Monaco risponde con lo stesso sistema di gioco. Tra i pali c’è Neuer; la difesa a quattro è formata da Boey, Upamecano, Tah e Laimer. A centrocampo giocano Kimmich e Pavlović, mentre il reparto offensivo è composto da Olise, Gnabry e Luis Díaz, con Kane come terminale offensivo.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Diks, Elvedi, Chiarodia, Scally; Reitz, Engelhardt; Ullrich, Stoeger, Castrop; Machino. Allenatore: Eugen Polanski

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

