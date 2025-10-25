Coventry-Watford, dodicesima giornata di Championship: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre - 07:26

La capolista Coventry ospita il Watford nel match valido per la dodicesima giornata di Championship. Padroni di casa reduci da cinque vittorie consecutive e imbattuti in stagione con sette successi e quattro pareggi. Ospiti in evidente difficoltà, attualmente in un limbo tra zona play-off e zona pericolosa della graduatoria, ma vittoriosi la scorsa settimana contro il WBA. Scopri come seguire la sfida di Championship Coventry-Watford GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

La partita, in programma sabato 25 ottobre alle ore 13:30

Qui Coventry — Il Coventry City si presenta a questo appuntamento in ottima forma. La squadra allenata da Frank Lampard guida la classifica con 25 punti, frutto di 7 vittorie e 4 pareggi, senza aver ancora perso in stagione. I numeri parlano chiaro: 31 gol segnati e solo 8 subiti, a testimonianza di un equilibrio perfetto tra attacco e difesa.

Qui Watford — Il Watford FC, guidato da Javi Gracia, sta vivendo una stagione piuttosto altalenante. Attualmente è dodicesimo in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. La squadra fatica soprattutto in trasferta, dove non ha ancora trovato il successo, raccogliendo solo pareggi e sconfitte. L’attacco non è particolarmente prolifico — 13 reti segnate — e la difesa mostra qualche fragilità. Servirà una prestazione solida e concentrata per provare a fermare la corsa del Coventry e rilanciare la propria stagione.

Coventry-Watford, probabili formazioni — Il Coventry (4-2-3-1) schiera Rushworth tra i pali, con una linea difensiva composta da van Ewijk, Thomas, Kitching e Dasilva. Davanti alla difesa agiscono i due mediani Torp e Grimes, incaricati di garantire equilibrio tra i reparti. Sulla trequarti spazio alla fantasia e alla velocità di Sakamoto, Thomas-Asante e Mason-Clark, a supporto dell’unica punta Simms, riferimento offensivo della squadra.

Il Watford (4-4-2) risponde con Selvik in porta, protetto dalla retroguardia formata da Ngakia, Abankwah, Pollock e Bola. A centrocampo agiscono Ince e Louza sugli esterni, mentre Kyprianou e Vata occupano le posizioni centrali per garantire solidità e collegamento tra i reparti. In attacco la coppia Kjerrumgaard–Doumbia sarà chiamata a creare pericoli e capitalizzare le occasioni da gol.

Coventry (4-2-3-1): Rushworth, van Ewijk, Thomas, Kitching, Dasilva, Torp, Grimes, Sakamoto, Thomas-Asante, Mason-Clark, Simms. Allenatore: Frank Lampard

Watford (4-4-2): Selvik, Ngakia, Abankwah, Pollock, Bola, Ince, Louza, Kyprianou, Vata, Kjerrumgaard, Doumbia. Allenatore: Javi Garcia

