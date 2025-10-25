Guidonia-Torres: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Guidonia-Torres, undicesima giornata di Serie C (Girone B): info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 06:43)

Allo Stadio Comunale di Guidonia Montecelio (calcio d'inizio ore 14:30) i padroni di casa ospitano la Torres nel match valido per l'undicesimo turno del campionato di Serie C. La compagine laziale è reduce da un ottimo momento di forma, occupa il sesto posto in classifica e va a caccia del terzo successo di fila. Gli ospiti, invece, navigano in acque poco tranquille e hanno necessariamente bisogno di punti, possibilmente tre, per provare ad allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Scopri come seguire la sfida del Girone B Guidonia-Torres GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Guidonia — Il Guidonia Montecelio si presenta al match in un buon momento di forma. La squadra capitolina ha raccolto tre vittorie nelle ultime cinque partite, mostrando solidità e organizzazione. La difesa è uno dei punti di forza, con tre gare concluse senza subire reti, mentre l’attacco, pur senza eccessi, è riuscito a colpire nei momenti chiave.

Qui Torres — Periodo complicato invece per la Torres, reduce da quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque uscite. La squadra sarda fatica a trovare la via del gol e ha mostrato qualche fragilità nella gestione difensiva, soprattutto nei secondi tempi.

Guidonia-Torres, probabili formazioni — Il Guidonia-Montecelio si schiera con un 3-5-2. In porta c’è Mazzi, protetto dalla linea difensiva formata da Mulè, Cristini ed Esempio. A centrocampo agiscono Zappella ed Errico sulle fasce, mentre Mastrantonio, Tascone e Santoro occupano la zona centrale. In attacco la coppia è composta da Zuppel e Falleni.

La Torres risponde con un 3-4-1-2. In porta gioca Zaccagno, davanti a lui i tre difensori Fabriani, Antonelli e Mercadante. A centrocampo ci sono Zecca e Scheffer sugli esterni, con Sala e Brentan al centro. Lunghi agisce alle spalle delle due punte Di Stefano e Musso.

Guidonia-Montecelio (3-5-2): Mazzi; Mulè, Cristini, Esempio; Zappella, Mastrantonio, Tascone, Santoro, Errico; Zuppel, Falleni.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Sala, Brentan, Scheffer; Lunghi; Di Stefano, Musso.

