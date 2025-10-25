Liga, Bilbao-Getafe: dove vedere la partita in streaming gratis

Scopri dove vedere Athletic Bilbao-Getafe in streaming gratis su Bet365. Analisi, formazioni della sfida tattica della Liga al San Mames

Stefano Sorce 25 ottobre - 01:12

Allo stadio San Mames di Bilbao va in scena una gara che promette battaglia e intensità. L’Athletic Bilbao e il Getafe si affrontano sabato 25 ottobre 2025 nella 10ª giornata di Liga, con obiettivi diversi ma la stessa necessità di ritrovare continuità. Guarda ora Athletic Bilbao-Getafe GRATIS in diretta streaming su Bet365!

Come arrivano le squadre — Il pareggio senza reti contro l’Elche ha lasciato qualche perplessità nell’ambiente basco, ma la reazione è arrivata subito in campo europeo. Il 3-1 inflitto al Qarabag in Conference League ha restituito entusiasmo e fiducia, soprattutto grazie a Guruzeta, autore di una doppietta e leader tecnico del momento. L’unica nota stonata è l’infortunio di Iñaki Williams, che rischia di saltare il match. In caso di forfait, Berenguer dovrebbe prendere il suo posto, completando il reparto offensivo con Sancet e Nico Williams alle spalle del bomber Guruzeta. La squadra di Valverde è ottava in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 9 gol segnati e altrettanti subiti: equilibrio assoluto.

Dopo un inizio incoraggiante, il Getafe è tornato a mostrarsi per quello che è: una squadra difficile da affrontare, ma con enormi difficoltà a trovare la via del gol. Contro il Real Madrid i madrileni hanno resistito fino all’80’, cedendo solo a una giocata di Mbappé. Bordalás non cambia filosofia: blocco basso, densità in mezzo e attacco affidato al solo Liso. Le assenze per squalifica di Nyom e Sancris costringono il tecnico a ridisegnare la linea difensiva, ma la mentalità resta la stessa, “prima non prenderle, poi pensare a far male”. I numeri però non sorridono: cinque partite consecutive senza vittorie e un solo gol segnato negli ultimi 40 giorni.

Le probabili formazioni di Bilbao-Getafe — Valverde dovrebbe scendere in campo con Unai Simón tra i pali; difesa composta da Gorosabel, Paredes, Laporte e Yuri Berchiche. In mezzo al campo coppia fisica e dinamica con Jauregizar e Rego. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Berenguer, Sancet ed alla rapidità e velocità di Nico Williams, con Guruzeta come unico terminale offensivo. Gli ospiti risponderanno con Soria in porta; linea difensiva con Iglesias, Duarte, Djene e Rico. In mediana tanta quantità con Kiko, Martín, Milla, Arambarri, pronto ad inserirsi di testa, e Kamara, pronti a compattarsi dietro la palla. Davanti agirà da solo Liso, riferimento per le ripartenze.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri; Jauregizar, Rego; Berenguer, Sancet, N.Williams; Guruzeta. Allenatore: Valverde.

Getafe (4-5-1): Soria; Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Kiko, Martin, Milla, Arambarri, Kamara; Liso. Allenatore: Bordalas.

